توزيع لحوم صكوك الأوقاف بمراكز كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن توزيع 2 طن لحوم صكوك إطعام الأوقاف، بمراكز كفرالشيخ ودسوق وسيدى سالم وقلين ومطوبس وفوه، تسلمتها مديرية التضامن الإجتماعى من مديرية الأوقاف، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق التكافل الإجتماعى بين مختلف فئات المجتمع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

أكد محافظ كفرالشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال التكافل الإجتماعى.

مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيونى وكيل وزارة الأوقاف، وشريف هيكل مدير إدارة الشئون الإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية.