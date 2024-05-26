العثور على طفلة حديثة الولادة متوفية ولديها الحبل السري في فيلا سان جيوفاني

عثر صياد بفيلا سان جيوفاني، في رصيف بيزو، حوالي الساعة التاسعة صباحًا على حقيبة ظهر زرقاء داكنة بين الصخور وبداخل الحقيبة كيس قمامة وردي اللون ووجد جسد لطفلة حديثة الولادة ملفوفة في حجاب.

وعلى الفور تم استدعاء الشرطة الإيطالية المتواجدة في الموقع لتوضيح ما حدث.

ومن عمليات إعادة البناء الأولى، تم الاستماع للصيادون الذين عثروا على حقيبة الظهر، ويمكن أن تكون فتاة حديثة الولادة من أصول أجنبية ، ولا يزال الحبل السري موجودًا، وذلك أيضًا بسبب اكتشاف الحجاب المميز الذي كانت ملفوفة بداخله.

ويقوم فريق التفتيش التابع للشرطة في البحث في موقع الاكتشاف لمعرفة سبب وجود الطفلة.

وبمجرد وصول القاضي المناوب ، تم استعادة حقيبة الظهر، وفي هذه الأثناء وصل كاهن كنيسة ويدعي بيزو دون سلفاتوري بافيليانيتي وأعطى بركته للمولود الجديد.

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