الأحد 26 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

الهضيبي يطالب بإيضاح خطة مواجهة التضخم وغلاء الأسعار ونتائج استخدام القروض

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

هاجم النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، السياسات الحكومية، مطالباً بالاهتمام بالمواطن اللي أصبح ماشي بيكلم نفسه من غلاء الأسعار وغيرها.

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النائب ياسر الهضيبي يطالب بعمل تقرير ربع سنوي عن تنفيذ خطة الموازنة

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ياسر الهضيبي: قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو صفعة علي وجه إسرائيل وداعميها

وتسأل الهضيبي في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025  ماهي الخطوات التي شملتها خطة التنمية الاقتصادية، لمواجهه التضخم وغلاء الاسعار.

وطالب الهضيبي عن نتائج استخدام القروض التي حصلت عليها الدولة في عدد من المشروعات المختلفة.

 

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