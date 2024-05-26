الهضيبي يطالب بإيضاح خطة مواجهة التضخم وغلاء الأسعار ونتائج استخدام القروض

هاجم النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، السياسات الحكومية، مطالباً بالاهتمام بالمواطن اللي أصبح ماشي بيكلم نفسه من غلاء الأسعار وغيرها.

وتسأل الهضيبي في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 ماهي الخطوات التي شملتها خطة التنمية الاقتصادية، لمواجهه التضخم وغلاء الاسعار.

وطالب الهضيبي عن نتائج استخدام القروض التي حصلت عليها الدولة في عدد من المشروعات المختلفة.