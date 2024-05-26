تفاصيل إنشاء مبنى إدارة تموين بمنطقة عشش المهاجرين بالمرج

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن الانتهاء من انشاء مبني إدارة تموين ومركز خدمة المواطنين بمنطقة عشش المهاجرين بالمرج علي مساحة 276 م٢ تمهيدًا لافتتاحه ، مشيرا الي أن هذا المركز يأتى ضمن خطة محافظة القاهرة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا عن طريق انشاء مراكز تكنولوجية نموذجية تقدم الخدمات التموينية للمواطنين بشكل سهل وميسر وتحقيق الفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها، وتحقيق مبدأ الشفافية بالإضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضاري وسريع.

سيتم تطبيق هذا النموذج الحضارى من مراكز الخدمات التموينية علي مستوي جميع أحياء العاصمة



وأشار محافظ القاهرة أنه سيتم تطبيق هذا النموذج الحضارى من مراكز الخدمات التموينية علي مستوي جميع أحياء العاصمة.

والمركز مكون من ثلاثة طوابق، ويضم الطابق الأول مخزن للمديرية وجراج سيارت، والطابق الثانى يضم مركز خدمة مواطنين لتقديم كافة الخدمات التموينية وصالة انتظار مكيفة ومجهزة بخدمة النداء الآلى وشاشات لتوضيح المستندات المطلوب تقديمها من قبل المواطنين لتلقى الخدمة، ويشمل عدد 10شبابيك منهم شباك لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وشباك لجهاز حماية المستهلك ، والطابق الثالث به إدارة تموين المرج بكافة أقسامها التموينية والرقابية والمالية والإدارية والتفتيش الفني ، وسيقدم المركز عدة خدمات من بينها استخراج البطاقات بدل الفاقد أو التالف، والخصم، والطلاق، وخصم الوفاة، والفصل الاجتماعي.

يذكر أن أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هناك إقبالا كبيرا من أصحاب المحال على مراكز إصدار تراخيص المحال بالمحافظة للدخول لمنظومة المحال العامة طبقًا للقانون ١٥٤ حيث تعدت الطلبات المقدمة 13 ألف طلب حتى الآن.



وأضاف محافظ القاهرة أن فرق العمل التى تجوب أحياء القاهرة يصاحبها سيارة مركز تكنولوجى سهلت على أصحاب المحال تقديم طلباتهم فى أماكنهم وهو ما ظهر فى الاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال لسرعة التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة بالقانون، مشيرًا إلى أن تسليم الأوراق يتم بالمجان.

وتقدم مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون ، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار .



وحث محافظ القاهرة أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء لتسهيل إجراءات التقديم كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مؤكدًا أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أى مقابل مادى مما يجنب صاحب المحل التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.



وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرى مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.