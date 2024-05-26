وزارة العمل تنشر الوعى بين العمال بالحقوق والواجبات فى القانون بمنشآت أسوان

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، من خلال مكتب عمل ادفو ندوة تثقيفية ، لعمال مصنع سكر ادفو ، حول حقوق وواجبات العمال ، وحثهم على الإنتاج والنهوض بالمصنع ، وزيادة العملية الإنتاجية ، الأمر الذى يساهم في زيادة دخل العامل بطريقة مباشرة ، وذلك من خلال معرفة ما له حقوق وما عليه واجبات تجاه المنشأة طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.

يأتى ذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى نشر التوعية والتثقيف حول أحكام القانون بين العاملين بمختلف المنشآت تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل ، ضمن خطة تنفذها المديرية وأجهزتها داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظة ، من خلال مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة.

وقال فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أن تنظيم هذه الندوات يأتى فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعظيم دور التثقيف للعمال ، من خلال ندوات للتوعية فى المنشآت ، بالحقوق والواجبات التى أقرتها أحكام القانون ، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى بيئة العمل والامان الوظيفى ، وبالتالى زيادة فى الإنتاج وجودة المنتج وتشجيع الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية، أن ذلك يأتى أيضاً تنفيذاً لرسالة تفتيش العمل والمتمثلة فى التوجيه والتوعيه والإرشاد ثم تنفيذ أحكام القانون ، وقام بالقاء الندوة محمود عيسى مدير مكتب عمل ادفو بمقر الشركة.

كما قدم الحاضرين الشكر لوزير العمل ، واللواء اشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة والمعرفة وتزيد من وعيهم العمالى ليكون عونا فى الارتقاء بمصنعهم والحفاظ على مقومات الإنتاج ، آملين فى تكرار مثل هذه الندوات كما تقدموا بالشكر للمديرية والقائمين على الندوة.