وزارة العمل تتابع الدورات التدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج

تابعت مديرية العمل بمحافظة سوهاج فعاليات 7 دورات تدريبية مجانية في مراكز التدريب المهني الثلاثة التابعة للمديرية بسوهاج والكوثر وطهطا، والمجهزة بأحدث بورش التدريب علي مهن متنوعة يحتاجها سوق العمل، مدة التدريب في هذا الدورات شهر بعدد 100 ساعة تدريبية لكل دورة وتم توفير كافة مستلزمات التدريب من مواد خام وأدوات كتابية وتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل طوال فترة التدريب واعطاء المتدربين في نهاية التدريب شهادة معتمدة بإتمام التدريب تؤهل الخريجين للالتحاق بسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة على المهن التي تم التدريب عليها وتكون للخريجين الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية.

و يتضمن التدريب ندوات توعوية في حقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة وريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ، كما تم عمل توجيه وإرشاد مهني للمتدربين قبل الالتحاق بالدورات.

وقال الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، إن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة الدورات التدريبية المجانية التي توفرها وزارة العمل للشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجي، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن ، من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك خاصة فى قرى ونجوع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف مدير المديرية أنه تجري حالياً بمركز التدريب المهني بسوهاج 4 دورات على الخياطة والتفصيل ، وصيانة المحمول ، وصيانة واصلاح الأجهزة الكهربائية ، وفي مركز التدريب المهني بطهطا تجري دورتين على مهن الخياطة والتفصيل والمشغولات اليدوية ، وفي مركز التدريب المهني بالكوثر دورة في المساحة والخرائط ، تحت إشراف احمد يمني مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية ، وأحمد زيدان مدير مركز تدريب الكوثر ، وأحمد دهب مدير مركز تدريب طهطا .