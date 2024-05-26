مياه أسيوط تنظم ندوة توعوية "معاً نحو بيئة عمل آمنة وصحية مستدامة"

بالشراكة مع قطاع الإعلام الداخلي

نظم شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببمحافظة أسيوط والوادى الجديد، ندوة توعوية تحت عنوان "معا نحو بيئة عمل آمنة وصحية مستدامة" وذلك بمقر بمركز التدريب والخدمات الرئيسي بالشركة باستقبال أبناء قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات .

وقال المهندس علي الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إنه فى إطار تعاون أبناء مياه أسيوط مع كافة الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق التنمية المنشودة ودعما للمبادرات الرئاسية التى تسعى إلى تحقيق استراتيجية الدولة المصرية ورؤيتها حتى عام 2030م والتى تحتم تكاتف الجهود لتحقيق ذلك.

وناقشت الندوة التوعوية التى شارك فيها أبناء الفريق التوعوى ومسئولى السلامة ووالصحة المهنية بالشركة تأثير الإصابات وحوادث العمل على حياة العامل من أجل سلامته وسلامة أسرته، وما لذلك من أولوية تقر بأهمية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية التى قد يتعرض لها العامل أثناء عمله، والأهمية الداعية إلى تنفيذ برامج للسلامة والصحة المهنية بهدف توفير بيئة عمل آمنة وصحية الأمر الذي سيسهم بشكل ملحوظ فى تعزيز الكفاءة الانتاجية للمؤسسة ومن ثم الارتقاء بمؤشرات الأداء المقدمة للمواطنين.