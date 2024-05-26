شهدت أسعار الحديد في مصر، اليوم الأحد 26 مايو 2024، حالةً من الارتفاع، حيث صعد سعر طن حديد عز 157 جنيهًا، ليصل سعر الطن الواحد إلى 42840 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم الأحد 26 مايو 2024

- سجل سعر طن حديد عز اليوم 42840 جنيهًا.

- حقق سعر طن حديد سرحان اليوم نحو 38000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد مصر ستيل اليوم نحو 38000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد العشري اليوم نحو 37500 جنيه.

- حقق سعر طن حديد بشاي اليوم نحو 41000 جنيه.

- بينما بلغ سعر حديد الجارحي نحو 39000 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد المعادي اليوم نحو 38000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد المراكبي اليوم لـ 41000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 41000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الكومي اليوم نحو 38000 جنيه.

- حقق سعر طن حديد عطية اليوم نحو 38500 جنيه.

- وصل سعر حديد السويس قيمة: 39000 جنيه للطن.