حريق يلتهم محتويات 3 محلات تجارية بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في محل خردوات بسبب ماس كهربائي وامتدت النيران لمحلين مجاورين نتج عنه احتراق محتويات المحلات دون إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بمحل خردوات ملك "مدحت . غ . ل" 43 سنة يقيم بذات العنوان وإمتد لمحلين ملاصقين ملك كلاً من :- "روماني . ا . ل" 43 سنة صاحب محل أحذية و"صبري . ا . غ" 45 سنة صاحب محل أسماك ومقيمان بذات العنوان وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .





وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات بمحل الأول ولم يتهموا أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفوا الشبهة الجنائية .





تك إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة عامل يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بدائرة مركز سوهاج مصابا بطلق ناري بالفخذ الأيسر تعدى عليه نجل عمومته بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة بينهما على أولوية المرور وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "محمد . ا . م . ا" 26 سنة عامل يقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل عمومته "عبد العزيز . م . م . ع" 46 سنة سائق يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات سابقة بينهما على أولوية المرور بالطريق .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وأضاف بإتهامه للمصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته جرح رضي بفروة الرأس لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .