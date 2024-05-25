تجرد سائق من مشاعر الأنسانية ، وأوعز له شيطانه الفتك بسيدة مسنه ، فكفر بالفطرة الإنسانية وبذوي الأرحام ، وعقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه وهو عقار مهدئ "كلوزابين" ودسه لها داخل عبوة عصير وتوجه لمسكنها وقدمه لها فشربته المجني عليها ، فأفقدها الوعي ولم يردعه كبر سنها وضعف قوتها وصلة القرابة التي تجمعهما، بل وإلى طغيانه وبطشه بأن طوق رأسها بقطعة من القماش خانقًا، إياها كاتمًا لأنفاسها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

أعطته الأمان فكفر بالفطرة الإنسانية وبذوي الأرحام .. خنق العجوز بقطعة من القماش من أجل سرقة حقنه من المال

وقد قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة ، بإحالة أوراق سائق لفضيلة مفتي الجمهورية ، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه من قتل سيدة بغرض سرقتها، وذلك بوضع لها مهدئ داخل عبوة عصير وتوجه لمسكنها وقدمه لها فشربته المجني عليها فأفقدها الوعي وطوق رأسها بقطعة من القماش خانقًا لها كاتما لأنفاسها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة في 34885 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3897 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ا م"، 22 سنة، سائق، ومقيم مدينة التعاون، ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 9 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليها "زين فريد غانم" البالغة من الكبر عتيا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قد ارتكب تلك الجناية بقصد ارتكابه لجنحة سرقة إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه من داخل مسكنها بعد أن تسلل إليه بواسطة الكسر من الخارج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "قطعة من القماش"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.