كامل العدد.. جماهير الأهلى تملئ نادي العبور الرياضي

توافد المئات من جماهير النادى الأهلى على نادي العبور الرياضي بمحافظة القليوبية، مساء اليوم السبت، وذلك لمشاهدة بطولة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين فريق النادى الأهلى والترجى التونسى، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

ضمن دورى نهائى افريقيا ..

ذلك وسط أجواء حماسية مميزة لتشجيع لاعبي فريق النادى الأهلي على الفوز بدورى نهائي إفريقيا.

الاهلى يواجه الترجى التونسي فى مباراة إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا:



ويستضيف فريق النادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

83 مركز شباب تذيع مباراة الأهلى والترجى الليلة فى القليوبية

وفي سشياق أخر - أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة فى ٨٣ مركز شباب ونادي فى محافظة القليوبية.

وكلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مديري الإدارات الفرعية بضرورة متابعة استعدادات المراكز بتوفير أماكن مشاهدة المباراة للمترددين مع وجود شاشات عرض مناسبه داخل المراكز تسعى لتشجيع النادي الأهلي المصري في مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



لفت " الصبروط ان مراكز الشباب التى ستذيع المباراة هى 83 مركزا هى إدارة شباب بنها مراكز شبلنجة، كفر الحصة، المنشية، مرصفا، ميت عاصم، طحلة، كفر الجزار، كفر الشيخ إبراهيم، نقباس، منية السباع، جمجرة الجديدة، كفر سندنهور، نادي بنها الرياضي، إدارة شباب شبين مراكز شباب مدينة شبين القناطر، عرب جهينة، عرب صبيح، تل بنى تميم، كفر شبين، الحصافة، منشاة الكرام، الشيخة سالمة، الأحراز، منية شبين، النادي الرياضي بشبين القناطر.