وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الترجي

أعلن السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني لفريق الأهلي ، تشكيلة الفريق الأحمر لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي مساء اليوم السبت في جولة الإياب.

وتعادل الأهلي مع الترجي في لقاء الذهاب بتونس بدون أهداف.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني – كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: وسام أبو علي – بيرسي تاو – حسين الشحات.

ويجلس على دكة البدلاء الحارس محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ورضا ‏سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.