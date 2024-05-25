أعلنت الصفحة الرسمية للمقاومة اللبنانية حزب الله، وفاة والدة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله إسرائيل توعد بـ"مفاجآت" رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن هناك "خططاً مفاجئة" تتعلق بالجبهة مع الحزب في جنوب لبنان.

وقال نصرالله في كلمة بمناسبة حفل تأبيني للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بثّت مباشرةً "نحن من يحق له أن يتحدث عن المفاجآت... يجب أن تنتظر منا نحن ومن مقاومتنا، يجب أن تنتظر المفاجآت".