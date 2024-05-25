السبت 25 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وفاة والدة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

والدة حسن نصر الله
والدة حسن نصر الله

 أعلنت الصفحة الرسمية للمقاومة اللبنانية حزب الله، وفاة والدة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

 وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله إسرائيل توعد بـ"مفاجآت" رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن هناك "خططاً مفاجئة" تتعلق بالجبهة مع الحزب في جنوب لبنان.

 وقال نصرالله في كلمة بمناسبة حفل تأبيني للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بثّت مباشرةً "نحن من يحق له أن يتحدث عن المفاجآت... يجب أن تنتظر منا نحن ومن مقاومتنا، يجب أن تنتظر المفاجآت".

مواد متعلقة

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفة وسط رفح

القسام تنشر فيديو غامضًا لأسرى إسرائيليين بعنوان "جيشكم أهان كرامتهم أحياءً وأمواتًا"

القسام لعائلات الأسرى: ترقبوا ماذا يفعل جيشكم بأبنائكم بأوامر من نتنياهو

قائد سابق بالدفاع الجوي الاسرائيلي: إننا غير مستعدين للحرب مع حزب الله

القسام تفجر قوات إسرائيلية ودبابات بعبوات رعدية وقذيفة الياسين في مخيم جباليا

الرجل اللغز مرشحاً لرئاسة إيران

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلي يرد على قرار العدل الدولية بوقف الهجمات في رفح

غارات إسرائيلية غير مسبوقة على رفح.. بعد قرار العدل الدولية
الجريدة الورقية