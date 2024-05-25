محافظ الإسماعيلية يتابع انتظام امتحانات الدبلومات الفنية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، انطلاق الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، موجهًا على العمل بتوفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدَّد محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على ضرورة اتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة، موجهًا بضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات بالإدارة التعليمية للتدخل الفوري وحل أي عقبات تواجه العملية الامتحانية.

كما تم التأكيد على منع استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل لجان الامتحانات وضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة أثناء فترة الامتحانات من غير المختصين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

امتحان الدور الأول للدبلومات الفنية..

ومن الجدير ذكره، أنه تقدم لامتحان الدور الأول للدبلومات الفنية هذا العام ١٠٨٩٣ طالب وطالبة تم توزيعهم على ٤٧ لجنة على مستوى المحافظة، حيث بلغ عدد طلاب التعليم الفني الصناعي ٤٤٣١ طالب وطالبة وعدد ٢٨٧٤ طالب وطالبة بالتعليم الفني التجاري فيما بلغ عدد طلاب التعليم الفني الزراعي ٣٥٨٨ طالب وطالبة.