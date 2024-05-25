البترول: تطبيق التحول الرقمي في أخذ عينات وتحليلها خلال عملية تدفيع الزيت الخام من السخنة لمسطرد

أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية، للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات التوسعات الجديدة بالمنطقة.

وخلال الزيارة تم استعراض مشروع تطبيق نظام إدارة المعامل الكيميائية(LIMS) والذي يأتي فى إطار استراتيجية الوزارة لتطبيق نظمالتحول الرقمى من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع ، ويهدف إدارة نظم المعامل الكيميائية إلى ربط 13 شركة بترولية من خلال عملنظام متكامل بين هيئة البترول والشركات التابعة لها ، لتكوين قاعدة بيانات قوية ومتابعة لحظية لمخرجات الوحدات الإنتاجية وسرعة إتخاذالقرار المناسب ، حيث تم الانتهاء من التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلى لكافة الشركات المشاركة بالمشروع .

وتم استعراض تجربة تطبيق التحول الرقمى لمسار أخذ العينات وتحليلها وتسجيل نتائجها بدء من تدفيع الزيت الخام بأنابيب منطقة السخنة حتى وصوله لمعمل الشركة بمسطرد، لتكريره وإنتاج المازوت الذى يتم تدفيعه للشركة المصرية للتكرير لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة.

واشاد «الملا» ببرامج التحول الرقمى فى مسار اخذ العينات وتحليلها لتحديد المواصفات القياسية بدء من تدفيع البترول الخام إلى مصافى التكرير لإنتاج مواد بترولية التى يتم ايضاً التأكد من مطابقتها لمواصفاتها القياسية قبل طرحها فى السوق المحلى، وذلك مقارنة بالطرق التقليدية التى كانت تستخدم فى الماضى.

وقام المهندس طارق الملا ومرافقوه بتفقد معمل التحليل المركزي بمصفاة القاهرة لتكرير البترول، كما تفقد المنطقة الجغرافية الجديدة بمسطرد والتى تشهد تنفيذ 12 صهريج مواد

أشاد وزير البترول، بالأداء المتميز لشركة بتروجت، التى أصبحت متفردة ولها خبرة طويلة فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية سواء داخل مصر أو خارجها باعتبارها الزراع التنفيذي لقطاع البترول فى تنفيذ المشروعات الكبرى لما تمتلكه من كوادر فنية على أعلى مستوى من الكفاءة وتقنيات متطورة ومعدات حديثه فى تنفيذ المشروعات.