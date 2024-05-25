حافظة للقرآن الكريم.. تكريم هاجر عبد السلام ضحية معدية أبو غالب

كرمت إحدى الجمعيات القائمة على تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المنوفية، هاجر أحمد عبد السلام إحدى ضحايا حادث معدية أبو غالب، وذلك لحفظها القرآن الكريم كاملًا قبل وفاتها، داعين الله عز وجل أن يكون ذخرا وشهادة لها في قبرها.

وأكدت أسرة هاجر أحمد عبد السلام إحدى الضحايا الـ 16 بحادث معدية أبو غالب، على أنها كانت حريصة دائما على حفظ القرآن الكريم وكانت تدخل المسابقات الدينية في قريتها ومركز أشمون.

ونفت أسرة هاجر أحمد عبد السلام، كل ما تردد عن استلامهم أي تعويضات من صاحب المزرعة التي كانت تعمل بها ابنتهم وزملائها المتوفين في الحادث، مشددين على عدم تواصل صاحب المزرعة معهم.

هاجر ضحية حادث معدية أبو غالب

وحصلت هاجر منذ أيام على شهادة إتمام الصف الأول الإعدادي، وخرجت مع زميلاتها للعمل في مزارع العنب في محافظة الجيزة، لكن قدر الله نفذ وتوفيت مع بعضهن داخل فرع النيل في منطقة أبو غالب.

وأضافت أسرة هاجر، ضحية معدية أبو غالب والذي وقع يوم الثلاثاء الماضي ، إنها أتمت حفظ القرآن الكريم بالكامل قبل أن تتعرض إلى هذا الحادث المأساوي، حيث إنهم حصلوا على شهادة تكريمها لحفظها كتاب الله بعد وفاتها.

وأضافت الأسرة، أن هاجر خرجت للعمل على الرغم من صغر سنها لأن حالة والدها الصحية غير مستقرة، حيث أنه كان يعمل أرزقي ولكنه سقط من أعلى سقالة فتعرض للإصابة في قدميه، واضطر لإجراء عملية جراحية لتركيب شرائح ومسامير.

وأوضحت الأسرة، بنتنا قعدت يوم ونص في المياه بعد الحادثة على ما طلعت، وشوفنا اللي محدش شافه الأيام اللي فاتت وبنطالب بحقها.

وأكدت أسرة هاجر، ضحية معدية أبو غالب، أن صاحب مزرعة العنب التي كانت تعمل بها الضحية لم يتواصل معهم حتى الآن، ولا صحة للحديث المتداول في الآونة الأخيرة عن صرفه 250 ألف جنيه تعويض لهم.