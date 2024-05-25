رئيس مدينة إسنا يبحث آليات تنفيذ جداريات بقرية الدير

استقبل الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، المهندس محمد بركات مدير المشروعات بمؤسسة أي اف جي للتنمية الاجتماعية «هيرمس» سابقا وذلك لمناقشة آخر التطورات فى تنفيذ المشروعات التنموية بقرية الدير التابعة لمركز إسنا.

وقال بركات، إنه جارى تنفيذ مشروع لتطوير مدخل قرية الدير بمدخل مدينة إسنا يتضمن تصميم وتنفيذ جداريات لواجهات العمارات السكنية القائمة (19 عمارة سكنية) و إنشاء سور بشكل جمالي على طول الطريق الزراعي بداية من وحدة الإسعاف حتى وحدة مرور إسنا بما يتفق مع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر .

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة اسنا خلال اللقاء على تقديم كافة انواع الدعم اللوجستى وازالة اى عقبات قد تواجه المشروع.

وكانت جامعة الأقصر قد أعلنت عن مسابقة لطلاب كلية الفنون الجميلة، تتضمن تصميم جداريات لواجهات العمارات السكنية بمدينة إسنا تعبر عن هوية المنطقة؛ بهدف الارتقاء بالصورة البصرية لواجهات العمارات السكنية؛ لتحقيق التفاعل بين المبدعين من شباب الجامعات والهيئات التنموية.