انطلاق أعمال مؤتمر الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب في دورته الـ 44 بالقاهرة

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب في دورته الرابعة والأربعين والذي يقام على مدار يومي 23 و24 مايو بفندق كونراد بالقاهرة.

يقام المؤتمر تحت شعار "بالذكاء الاصطناعي.... من الأساسيات إلى الابتكارات" AmplifAI Neurology: From Basics to Innovations .

يعد المؤتمر من أهم المنصات العلمية في مجال جراحة الأعصاب في مصر والمنطقة العربية، وتشارك فيه العديد من المؤسسات والجمعيات الطبية المتخصصة من مصر والدول العربية والأجنبية، بالإضافة لمجموعة من أهم جراحي الأعصاب من بينهم 24 خبيرًا أجنبيًا من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا والنمسا وكولومبيا والبرازيل وبولندا وكرواتيا والسعودية والإمارات والكويت والأردن ونيجيريا.

وتعليقًا على انطلاق المؤتمر، يقول الأستاذ الدكتور/حازم مصطفى، الأمين العام للجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب: "تلعب الجمعية المصرية لجراحي الأعصاب دورًا بارزًا في تطوير جراحات الأعصاب في مصر والمنطقة، من خلال ما تنظمه من فعاليات طبية هامة بمشاركة أهم أطباء وجراحي الأعصاب في مصر والعالم. وهذا العام نناقش موضوعًا هامًا للغاية يتمثل في دور الذكاء الاصطناعي في جراحات الأعصاب، حيث تمكن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم من تحقيق نقلة نوعية في كافة المجالات خاصة مجال الجراحة. وهذا العام، يتضمن المؤتمر 24 جلسة نقاشية و14 ورشة عمل و105 ورقة بحثية متنوعة حول جراحات قاع الجمجمة ومناظير المخ ومناظير العمود الفقري وجراحات وتدخلات علاج الألم وجراحات التدخل المحدود العمود الفقري، إضافةً لورش عمل للتدريب المتقدم لإصابات الرأس وورشة عمل تدريب على الملاح الجراحي للمخ والعمود الفقري وورشة عمل متقدمة في البحث العلمي وكتابة الأوراق البحثية العلمية"

يشار أن المؤتمر يتضمن أيضًا مشاركة أساتذة في تخصصات مشتركة مع جراحة المخ والأعصاب مثل أساتذة العظام والعمود الفقري وجراحات الأطفال وجراحات التجميل والوجه والفكين والأسنان والأشعة التشخيصية والتغذية العلاجية والأورام. أما شركاء الجمعية المصرية لجراحي الأعصاب في هذا المؤتمر فيتضمنون الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمجلس الصحي المصري، والجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، والهيئة العربية للتصنيع، والشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية، والاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب، واتحاد المستشفيات العربية، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وأمازون، وإلسفير، ولايف بوت، وجامعتي شفيلد وميامي، وSPT لتحسين رعاية الإصابات في الأمريكتين، والمجلس العربي الإفريقي للتوعية، والمجلس المصري للمدافعين عن حقوق المرضى.

ويختتم الأستاذ الدكتور/حازم مصطفى بقوله: " تُعد الأمراض التي تصيب المخ والأعصاب من أهم أسباب الإعاقة والوفاة، مما يتطلب حلولاً مبتكرة ودقيقة ومستدامة لجراحات الأعصاب، حيث أصبحت صحة الدماغ أولوية عالمية. وقد ساهم الذكاء الاصطناعي (AI) في تحقيق ثورة علمية في جراحات المخ والأعصاب والكشف المبكر، والتشخيص، وإدارة الحالات، وإعادة التأهيل. واليوم يناقش مؤتمر الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب أحدث البحوث والأوراق العلمية التي من المتوقع أن تغير منظومة جراحات المخ والأعصاب في المستقبل، اعتمادًا على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا إدارة البيانات".