قبل مواجهة الحسم.. ماذا يحتاج العين الإماراتي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا

تترقب جماهير الكرة العربية عامة والإماراتية بصفة خاصة مباراة العين الإماراتي أمام يوكوهاما الياباني اليوم السبت بإياب نهائي دوري أبطال اسيا لحسم اللقب القاري.

وفرط فريق العين الإماراتي في فوز خارج الديار في مباراة الذهاب باليابان بعدما كان قريبا من حسم اللقب على أرض المنافس ليؤجل الحسم لمباراة العودة بعد صعوبة الموقف حيث وقع فريق العين في فخ الخسارة أمام يوكوهاما بهدفين لهدف بعدما تقدم بهدف في ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا قبل أن يقلب أصحاب الأرض النتيجة لصالحهم.

ماذا يحتاج العين الإماراتي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا

ويحتاج فريق العين الإماراتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أذا ما اراد الفوز باللقب حيث أصبح فريق العين مطالب بالفوز بأكثر من هدف للتتويج بدوري الأبطال بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.

وهناك سيناريو آخر للحفاظ على فرص الفريق الإماراتي في الفوز بدوري الأبطال من خلال ركلات الترجيح حال الفوز بفارق هدف واحد.

ويخسر فريق العين اللقب لصالح يوكوهاما في حالة خسارة العين بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة.

ويسعى فريق العين الإماراتي إلى التتويج باللقب القاري للمرة الثانية، بعدما نجح في تحقيق اللقب مرة وحيدة في عام 2003، رغم وصوله إلى نهائي البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

موعد مباراة العين الإماراتي ويوكوهاما الإماراتي بنهائي دوري ابطال آسيا

وتنطلق مباراة العين ضد يوكوهاما في تمام الساعة 7 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس وقنوات SSC السعودية.