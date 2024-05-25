محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق كفر الحما - تلبنت قيصر

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على متابعة أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفرالحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان) ، حيث يتم تشغيل طبقه الأساس تمهيدا للرصف .

وأكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

امتحانات الدبلوما الفنية

وقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، بجولة تفقدية للاطمئنان على أداء طلاب التعليم الفني لامتحان مادة اللغة العربية في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية،حيث يؤدي 39 ألفا و957 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية، في 118 لجنة امتحانيه على مستوى المحافظة .

وتابع المحافظ أداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مشيدا بانتظام اللجان و توفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، موجهًا بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس على مستوى المحافظة

ووجه للطلاب كلمات التشجيع، موجهاً رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائماً. كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

ومن جانبه، أوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز وفرش جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2024 وعددها 118 لجنة، منها 54 لجنة للتعليم الثانوي الصناعي، 10 لجان للتعليم الثانوي الزراعي، 48 لجنة للتعليم الثانوي التجاري، 6 لجان للتعليم الثانوي التجاري والفندقي، وتم فرش جميع اللجان الفرعية بعدد 20 طالب واجمالي عدد الطلاب بجميع اللجان والنوعيات 39957 طالبا وطالبة، كما تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع الاستراحات الخاصة بالمشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بواقع 23 استراحة بإجمالي 660 سرير، مع تزويدها بكل وسائل المعيشة الكريمة، التي تليق بالمعلمين.