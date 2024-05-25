ضبط 15 ألف عبوة من المشروبات الملونة المثلجة مجهولة المصدر بسوهاج

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظ سوهاج، تحت اشراف الدكتور محمود مسلم مدير ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية، وعبدالرؤوف المغربي مراقب عام اغذية المديرية، وزكريا سرور نائب مراقب عام اغذية المديرية ، حملة مكبرة ومكثفة بادارة سوهاج بقيادة السيد رأفت فتحي بهنام مراقب اول المديرية والسيد محمد عبدالحميد مراقب اول مكتب مراقبة اغذية سوهاج، أسفرت تلك الحملة والتي تم من خلالها المرور علي مخازن السلع الغذائية الأساسية بمركز ومدينة سوهاج عن ضبط مايقرب من 9000 عبوة من المشروبات الملونة المثلجة المغشوشة والتي قد سبق ورود تحاليل بغشها

وفي السياق قام فريق مراقبة الاغذية بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج بقيادة السيد حازم حسني مراقب اول مكتب مراقبة اغذية المراغة بضبط مايقرب من 6250 عبوة من المشروبات الملونة التي يوجد بها تضارب بالبيانات وتواريخ الانتاج مما يضر بصحة المواطن.

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم ارسال المحاضر الى النيابة العامة لتأييد عملية الضبط وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها

تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطة إداره مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج و جاري الاستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين