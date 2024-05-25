أحمد العوضي: ربنا نجاني من الموت والسقا ذبح عجل لهذا السبب

حل النجم أحمد العوضي ، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس، والذي يذاع على شاشة الحياة .

وكشف أحمد العوضي، كواليس تصوير أجدد أفلافه، قائلًا: "أثناء تصوير فيلم هبوط اضطراري كنت سأتعرض إلى الموت بسبب السيارة، والسقا أخويا وحبيبي، ولما ربنا نجاني من حادث السيارة قام السقا بذبح عجل"

وتابع"العوضي": "السقا أول من هنأني بالنجاح بمسلسل حق عرب وأنا بطبيعتي أجتهد، وأترك النجاح لله وربنا يعطي المجتهد وأشكر المتحدة وسينرجي وتامر مرسي وحسام شوقي، وكل الدعم الذي قدموه للعمل"، مشيرا إلى أن التنافس إيجابي بين المسلسلات وهذا فى مصلحة الدراما، وأصعب مشهد عندما علمت أمى أنني مدمن، وأنا قدمت مشاهد الأكشن وبطبيعتي أنا رياضي".

وعن مشاهد ضرب أكثر من قلم مع عدد من الفنانين قال العوضى: "لم أكن أقصد، والقلم اللي أخدته دينا فؤاد حقيقي، ودنيا المصري وكارولين، ولم أكن أقصد".

آخر الأعمال الدرامية للفنان أحمد العوضي:

يذكر أن الفنان أحمد العوضي، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل “ضرب نار”، وشاركه البطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز.

ويجمع "ضرب نار" عدد كبير من النجوم ومن بينهم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، هدى الإتربى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله محمود، وسهير المرشى، وإخراج مصطفى فكري، وتأليف ناصر عبد الرحمن.

مسلسل ضرب نار

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار:

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

العوضي

معلومات عن بطل مسلسل حق عرب:

الفنان أحمد العوضي، ممثل مصري، ولد و تربى و نشأ في حي عين شمس, تخرج من كلية التجارة بجامعة حلوان في عام 2006.

اكتشفه الفنان (نور الشريف) وقدمه ضمن مجموعة من الوجوه الجديدة في مسلسل (ماتخافوش) 2009، (الدالي ج3) 2011، كما شارك في مسلسلات (ميراث الريح) 2013، و(السبع وصايا) 2014.