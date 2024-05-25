3 لجان بطور سيناء التعليمية تستقبل امتحانات الدبلومات الفنية

أكد أحمد غيث مدير إدارة الطور التعليمية بجنوب سيناء، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية "تجاري، زراعي، صناعي، فندقي" إضافة إلى الصم والخط العربي للعام الدراسي 2023 – 2024.

5 لجان لامتحانات الدبلومات الفنية..

والمقرر أن تنطلق اليوم السبت داخل 5 لجان، جرى تزويدهم بكافة الاحتياجات والوسائل، وتأمينهم على أعلى مستوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية على مستوى الإدارة يبلغ 434 طالب وطالبة، بواقع 119 فني تجاري بينهم 109 بنات " 103 نظامي و 6 عمال" و 91 طالب "90 نظامي وطالب عمال"، و71 طالب وطالبة بالمدرسة الفندقية المشتركة جميعهم نظامي، و 55 طالب وطالبة بالمدرسة الزراعية المشتركة بينهم 49 نظامي و6 عمال، و105 طالب وطالبة بالمدرسة الصناعية المشتركة بينهم 86 نظامي و 19 عمال.

يذكر أن طلاب الدبلومات الفنية موزعين على ثلاث لجان بواقع لجنة بمدرسة طور سيناء الصناعية، وتضم طلاب مدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية و طلاب مدرسة طور سيناء الثانوية الزراعية، ولجنة بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات، وتضم طلاب مدرسة طور سيناء الثانوية التجارية بنات، ولجنة بمدرسة طور سيناء الثانوية التجارية بنات، وتضم طلاب مدرسة طور سيناء الثانوية الفندقية و طلاب مدرسة طور سيناء الثانوية التجارية بنين.

إضافة إلى لجنة بمدرسة الأمل للتربية الخاصة، لطلاب مدارس الصم وعدد 3، ولجنة بمدرسة الزهور الإعدادية بنات لطلاب الخط العربي، وجرى تحديد مركز توزيع الأسئلة بمدرسة الزعيم السادات الابتدائية.

