العين الإماراتي وحكاية لقب اسيوي تاريخي

سيكون نادي العين الإماراتي على موعد مع التاريخ في السابعة من مساء اليوم ( السبت ) عندما يستضيف على ملعب هزاع بن زايد مباراة الاياب لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا في مواجهة فريق يوكوهاما مارينوس الياباني في محاولة لتكرار إنجازه التاريخي بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعد لقبه الاول عام ٢٠٠٣ وهو اللقب الاول والوحيد في تاريخ الاندية الإماراتية.

العين الإماراتي كان على موعد تاريخي عام ٢٠٠٣ مع تتويجه التاريخي بلقبه الآسيوي الوحيد وقد حاول استعادة اللقب مرتين من خلال التأهل الى المباراة النهائية عامي ٢٠٠٥ و ٢٠١٦ لكن في المرتين خسر اللقب في المحطة الأخيرة لكنه ينوي هذه المرة في استعادة اللقب الآسيوي.

ذكريات بطولة ٢٠٠٣ لا تنسى من اذهان جماهير العين خاصة وجماهير الإمارات العربية بصفة عامة حيث حقق نادي العين اللقب الآسيوي الوحيد للكرة الإماراتية حيث بدأ مشوار البطولة بالتواجد في مجموعة ضمت إلى جانبه كل من الهلال السعودي والاستقلال الإيراني و السد القطري ضمن النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أسيا والذي كان يطبق للمرة الاولى عام ٢٠٠٣ .

العين الإماراتي بقيادة المدير الفني الفرنسي الشهير الراحل عبد الكريم ميتسو والذي أشهر اسلامه في دولة الامارات واجه بشجاعة كبيرة منافسيه في المجموعة حيث حقق ثلاثة انتصارات الاول على الهلال السعودي بهدف مقابل لاشىء من ركلة جزاء سجلها غريب حارب ثم فاز على السد القطري بهدفين سجلهما النجمين ابو بكر سانجو و كانديا تراوري ثم سحق الاستقلال الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها على التوالي غريب حارب وفيصل علي و أبو بكر سانجو ليتأهل العين إلى الدور نصف النهائي لمقابلة التنين الصيني فريق داليان .

في مباراتي الدور نصف النهائي كان على العين على موعد مع إثارة كبيرة حيث أقيمت مباراة الذهاب في الإمارات ونجح العين في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين حيث تقدم داليان بهدف في الشوط الاول لكن العين عاد في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ابو بكر سانجو و محمد عمر و رامي يسلم ليسجل الفريق الصيني هدف تقليص النتيجة الا ان ابو بكر سانجو عاد وسجل هدف العين الرابع قبل نهاية المباراة بعشر دقائق .

في لقاء الاياب كانت الأمور أشد صعوبة على العين حيث تمكن داليان من إنهاء الشوط الاول متقدما بهدف ليكفيه هدف اخر للتأهل إلى المباراة النهائية الا ان العين نجح في احراز هدفين عن طريق رودريجو مينديز و محمد عمر الا ان المفاجأة ان الفريق الصيني تمكن من احراز ثلاثة أهداف متتالية لتتساوي الكفتين الا ان الاعب الإيراني فرهاد مجيدي لعب دور المنقذ وسجل هدف العين الثالث قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق ويتأهل العين إلى المباراة النهائية.

العين واجه فريق تيرو ساسانا التايلاندي في الدور النهائي وفي مواجهة الذهاب على ستاد طحنون بن زايد نجح العين في الفوز بهدفين سجلهما سالم خاطر و محمد عمر ليذهب إلى بانكوك وهو يحمل امال جماهير الإمارات بالتتويج الاول وهو ما تحقق رغم الهزيمة بهدف يتيم من ركلة جزاء ليرفع القائد محمد عمر الكأس الاسيوية في إنجاز تاريخي يتمنى الجميع أن يكرره العين مجددا مساء اليوم .