دفن جثة مدرس صعقه التيار الكهربائي بأخميم في سوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثة مدرس في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج صعقه التيار الكهربائي أثناء قيامه بتركيب وصلات كهربائية في برج بدائرة المركز ولقي مصرعه في الحال.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "خالد. ع. ا. ح" 48 سنة مدرس جثه هامدة إدعاء صعق كهربائي يقيم بدائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال شقيقه "فراج. ع. ا. ح" 64 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام شقيقه بتركيب وصلات كهربائية ببرج دائرة المركز صعقه التيار الكهربائي مما أدي إلي وفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وفي سياق آخر استقبل مستشفى برديس المركزي طفلة تبلغ من العمر عامين تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة لقيت مصرعها غرقا أثناء لهوها على حافة ترعة مجاورة لمنزلهم إنزلقت قدماها وسقطت بها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى برديس المركزي بوصول الطفلة "حبيبة. ع. س. ع" تبلغ من العمر عامين جثة هامدة إدعاء غرق تقيم بدائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "علي. س. ع. ن" 33 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجلته باللهو على حافة الترعة المجاورة لمسكنه إختل توازنها وسقطت بها مما أدى لوفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.