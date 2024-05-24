162 لجنة امتحانات تستقبل طلاب الدبلومات الفنية بالقليوبية

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، غداً السبت الموافق 25 مايو، بجميع التخصصات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية نظام 3 و5 سنوات بمحافظة القليوبية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكدت سماح إبراهيم مدير التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل غرفة العمليات الرئيسية في المديرية وغرف فرعية في الإدارات التعليمية، كما حذّرت الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات من حيازة الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات.

وشددت علي أهمية ضبط سير اللجان بشكل كامل ومواجهة أي محاولات للغش بكافة الوسائل، كما أكدت على ضرورة منع أي تجاوزات داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة أي انتهاكات تؤثر على سير الامتحانات.

كما أن إجمالي طلاب القليوبية 53289 طالب وطالبة، في إجمالي 162 لجنة في جميع الإدارات التعليمية، موزعين كالتالي الدبلوم التجاري بلغ عدد اللجان 56 وعدد الطلاب 19906 طالب وطالبة، أما الفندقي فبلغ عدد اللجان 13 لجنة، وبلغ عدد الطلاب 4366 طالب وطالبة، والزراعي بلغ عدد اللجان 22 لجنة، وبلغ عدد الطلاب 8210 طالب وطالبة، أما الصناعي فبلغ عدد اللجان 71 لجنة وبلغ عدد الطلاب 20807 طالب وطالبة.