مدير تعليم نجع حمادي يتفقد استراحات المعلمين المكلفين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية

تفقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، مساء اليوم الجمعة، استراحات الدبلومات الفنية بإدارة نجع حمادي التعليمية، مؤكدًا جاهزية المدارس الفنية لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية والتي ستنطلق غدا السبت 25 من مايو 2024، وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 6 من يونيه 2024م.

وأكد أحمد فراج مشرف عام الاستراحات، أن عدد استراحات الدبلومات الفنية بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، استراحتان واحدة للرجال بمدرسة العلم والإيمان الابتدائية بمدينة نجع حمادي وتسع 100 ملاحظًا، والأخري استراحة للسيدات بمدرسة الثانوية بنات بنجع حمادي و تسع 50 ملاحظة.

وأوضح عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أنه جري توفير كافة الاحتياجات الأساسية في استراحتين المعلمين والمعلمات ومدها بوسائل المعيشة اللازمة، بجانب توفير الأسرة والثلاجات والبوتاجازات وكل مستلزمات المعيشة، تيسيرا على الملاحظين والمراقبين.

وأضاف مدير عام الإدارة، أنه تم المرور علي لجان انعقاد امتحانات الدبلومات الفنية، للوقوف علي احتياجات رؤساء اللجان من مقاعد وما يخص اللجان الامتحانية، مؤكدا علي أن الإدارة لن تدخر جهدا في سبيل توفير ما يلزم العملية الامتحانية لتسير سيرا حسنا، وفي جو من الهدوء والطمأنينة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، و تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وكان الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد صرح أن المديرية قد جهزت عدد ٩٩ لجنة امتحان لاستقبال عدد ٣١١٠٠ طالب من مختلف أفرع التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي ممن يمثلون القوى البشرية الواجب إعدادها والاستثمار فيها، وربطها باحتياجات سوق العمل و تلبية احتياجات المجتمع من القوى العاملة المؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة ، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية من مديرية الأمن والصحة و الكهرباء والوحدات المحلية والتموين والتأمين الصحي لاضطلاع كلا منهم بدوره المعهود لتذليل العقبات أثناء الامتحانات ، وشدد الوكيل على قيام إدارة التعليم الفني بالمديرية وممثليها بالإدارات التعليمية التسعة بتوفير كافة المتطلبات اللازمة باللجان والاستراحات ومراجعة نظافتها وتوافر مصادر التهوية والمياه تمهيداً لاستقبال الطلاب الممتحنين ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

من جانبه أكد الدكتور نجم احمد علي مدير عام التعليم الفني بالمديرية أن عدد طلاب التعليم الزراعي ٥٧٧٥ يؤدون امتحاناتهم في ١٦لجنة امتحان ، و يؤدي ١٦٩٧٤ طالبا بشعب التعليم الصناعي العام والمهني و المزدوج والخمس سنوات امتحاناتهم في ٤٩ لجنة امتحان ، بينما يؤدي ٨٣٤٨ من طلاب التعليم التجاري والفندقي ( بالمديرية ودشنا ) امتحاناتهم في ٣١ لجنة امتحان .