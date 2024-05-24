مصدر: قرض المصرية للاتصالات يأتي في إطار استراتيجية مالية لتحويل الالتزامات قصيرة الأجل إلى متوسطة الأجل

أفاد مصدر مطلع بأن القرض الذي أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن الحصول عليه من بنك مصر الإمارات بقيمة 200 مليون دولار أمريكي يأتي في إطار استراتيجية مالية واضحة تنتهجها الشركة لتحويل الالتزامات قصيرة الأجل الي متوسطة الاجل، وهي الاستراتيجية التي تنتهجها العديد من الشركات حول العالم لما تحققه من نتائج وفوائد متميزة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاستراتيجية تساهم في تفادي مخاطر عدم القدرة على سداد الديون قصيرة الاجل كاملة حال عدم توفر موارد لسدادها خلال الفترة المطلوبة، كما تمكن الشركات من تحديد مواعيد أقساط القروض متوسطة الأجل لتتوافق مع أوقات تحصيلها لمواردها الذاتية خلال فترة القرض. وقال المصدر أن اتجاه المصرية للاتصالات لهذا الإجراء يؤكد حرص الشركة الدائم على تعظيم ثروة مساهميها واتخاذ أفضل القرارات التي تعود بالنفع على مصلحتهم.