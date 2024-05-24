بروتوكول تعاون مع صحتنا لتجهيز قسم طوارئ الأطفال بمستشفى الدمرداش

في خطوة جديدة ومثمرة من التعاون بين المجتمع المدني والحكومي والتي تسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية لعلاج الاطفال الغير قادرين، وقعت مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون مع مؤسسة صحتنا لدعم تجهيز قسم طوارئ الأطفال بمستشفى الدمرداش.

والبروتوكول سيسهم فى زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى لتعالج ما يقرب من ثلاثمائة ألف طفل سنويا، وثلاثة مليون طفل فى خلال العشر سنوات القادمة.

وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير والدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير والدكتور محمد عمرو سيد حسن شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا والدكتورة رباب يوسف المدير التنفيذى لمؤسسة صحتنا.

وأعرب رفاعي، عن سعادته بالتعاون مع شريك قوى فى مجال دعم المستشفيات الجامعية الغير هادفة للربح كمؤسسة صحتنا، موضحا أن مستشفي الدمرداش تعتبر من أكبر المستشفيات في مصر في تقديم الخدمة الطبية وغالبا ما يتم تحويل الحالات الحرجة والمعقدة لها.

وأضاف أن التعاون سوف يساهم فى علاج ما يقرب من ثلاثمائة ألف طفل سنويا، وثلاثة مليون طفل فى خلال العشر سنوات القادمة، حيث انه بموجب هذا البروتوكول ستقوم مصر الخير بالتبرع بتجهيزات طبية شاملة لسرير رعاية مركزة وكافة مشتملاته لمستشفى الاطفال الجديد بالدمرداش بتكلفة تصل إلى مليون ومائة وسبعة وأربعون الف جنيه.

وأشار إلي أن مؤسسة مصر الخير تهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل حياة كريمة في جميع ربوع مصر وذلك من خلال العمل في قطاعات التنمية المختلفة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة وأيضاً من خلال الاستثمار الأمثل للتبرعات، وفي هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير لدعم كافة الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات العاملة في ذات المجالات.

وأوضح الاستاذ شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا أن صحتنا تسعى إلى الاهتمام بصحة كل أبناء المجتمع، موضحاً أن الصحة الجيدة واتاحة الخدمات العلاجية الممتازة لغير القادرين هى على قائمة اهتمامات وأولويات مؤسسة صحتنا. موضحاً أن المؤسسة تستهدف تخفيف المعاناة عن غير القادرين وتقليل قوائم الإنتظار

وأشار شاكر إلى أن مؤسسة صحتنا استطاعت منذ نشأتها المساهمة فى علاج 2 مليون مريض، وتستهدف صحتنا الوصول لعشرة مليون مريض بحلول 2030.

كما أعرب شاكر عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير التي تعتبر قلعة من قلاع العمل الخيري فى مصر وخاصة في مجال الصحة، حيث تقوم مؤسسة صحتنا بدعم تجهيز مستشفى الاطفال الجديد بالدمرداش كما أوضح أن هذا التعاون هو الثاني بين الطرفين حيث كان التعاون الاول للمساهمة فى تجهيز وحدة الرعاية الخاصة بقسم السكتة الدماغية بمستشفى الدمرداش ايضا فى عام 2021، المتوقع ان تساهم وحدة السكتة الدماغية فى علاج ما يقرب من الفين وخمسمائة مريض سنويا بافضل الطرق العلاجية المعتمدة بالمانيا واوروبا. ومن الجدير بالذكر أن السكتة الدماغية تعد ثاني سبب للوفاة في العالم وأول مسبب للإعاقة لكبار السن، وتمثل حالة طوارئ طبية، ويعد العلاج الفوري لها أمر بالغ الحيوّية والأهمية.

من جانبها قالت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن قطاع الصحة نجح في تقديم خدمات صحية لـ ١٨ مليون خدمة ، مشيرة إلي أن مصر الخير تعمل أيضا علي دعم الكيانات الطبية الكبيرة التي تقدم خدماتها لقطاع كبير من المرضي.

وأوضحت أن مؤسسة مصر الخير من أكبر الداعمين لمستشفى الدمرداش منذ سنوات،وأشارت إلي أن دعم الكيانات الطبية يعتبر علي رأس أولويات قطاع الصحة، حيث ساهمت المؤسسة في إنشاء أول مستشفي لطب المسنين، كما تم تقديم ستة آلاف جرعة تطعيم للأطفال، كما تم دعم وتجهيز مراكز الغسيل الكلوى كما أنها أكبر داعم لملف الدم حيث كانت من أول من أنشأ شبكه إلكترونية لربط بنوك الدم.

كما أن قطاع الصحة يعمل علي توصيل مياه الشرب النظيفة للمواطنين كأول طرق الوقاية حيث عمل علي دعم إنشاء محطات المياه ومد شبكات توصيل المياه وتنفيذ الوصلات للمنازل، حيث تم توصيل المياه لنحو 4.8 مليون مواطن، كما يعمل قطاع الصحة علي تقديم الدواء والأجهزة التعويضية وتنظبم القوافل الطبية للكشف وعلاج المرضى غير القادرين بمختلف انحاء الجمهورية.