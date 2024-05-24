إزالة 22 إعلان مخالف وتقنين 16 آخرين بمطوبس

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الجمعة، عن إزالة 22 لوحة إعلانية مخالفة من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة مطوبس، و تقنين 16 إعلان آخر، طبقًا للقانون، تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبى، مركز ومدينة مطوبس.

إزالة 22 لوحة إعلانية مخالفة

ويأتي ذلك بالتعاون مع إدارة الدعاية والإعلان، برئاسة محمد السعيد، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية.

وحرر محاضر للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار حملة مكثفة لمواجهة الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.

أكد المحافظ، استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة.

يأتي ذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضارى للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالإستمرار فى التصدى لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.