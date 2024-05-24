موعد ومكان جنازة شقيق الفنان مدحت صالح

كشف الفنان مدحت صالح، موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيقه "أحمد صالح"، والذي غيبه الموت منذ ساعات قليلة.

وكتب مدحت صالح عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صلاة الجنازة على المرحوم أحمد صالح، الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من اكتوبر عقب صلاة الجمعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

نقابة الموسيقيين تنعى شقيق مدحت صالح

حرصت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، على نعي شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل، حسب ما أعلن عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أعلن الفنان مدحت صالح، وفاة شقيقة منذ ساعات قليلة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وكتب :"مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".