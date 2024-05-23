إنجي المقدم أمام صبا مبارك بعد 7 سنوات من تعاونهما في مسلسل حكايات بنات الجزأين

انضمت النجمة إنجي المقدم لمسلسل وتر حساس المكون من 45 حلقة ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج ومن المقرر بدء تصويره قريباً.

حيث يجمع المسلسل بين إنجى المقدم وصبا مبارك بعد 7 سنوات من تعاونهما في مسلسل حكايات بنات الجزأين.

إنجي المقدم

وتعود إنجي المقدم إلى الدراما مرة أخرى خلال مسلسل وتر حساس بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.

وكانت انضمت الفنانة صبا مبارك لأسرة مسلسل جديد بعنوان “وتر حساس” مكون من 45 حلقة تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومقرر البدء فى تصويره خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن تجتمع صبا بالمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسل “بين السطور” الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، وحقق إشادات جماهيرية.

وكانت تحدثت الفنانة صبا مبارك خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON عن مسلسلها الجديد “بين السطور” قائلة: الناس واخدة المسلسل بشكل شخصي وبيقولوا ملاحظات ذكية ومهتمن مع الشخصيات بالرغم من طريقة سردية الأحداث الصعبة".

وأشادت صبا مبارك بالمخرج وائل فرج قائلة: "مخرج شاطر وهو عارف عاوز ياخد إيه؟ من العمل وهناك فرق بين سرد قصة معقدة ومتشابكة الأحداث وبين أن تكون الأحداث سريعة ومستعجلة وبالتالي المخرج كان حريصًا على أن تكون كل الأحداث واخدة وقتها ومشبعة بها ليست بطيئة ولكنها واخدة حقها".

وعن صعوبة العمل قالت: "في بعض المشاهد كنا نضطر لأن نقرأ الإسكربت كله عشان نعرف كنا فين وبقينا فين خاصة أنه منتقل بين الأزمنة المختلفة".

وعن شخصية هند قالت: شخصية صعبة وجننتني وعملتلي أزمة نفسية كانت صعبة جدا "وكرو" السرد عمل تمصير لكامل الشخصيات عشان تبقى قريبة مننا ونحس بيها".

وأشار صبا مبارك إلى أن "المسلسل يبدو وكأنه جريمة قتل ..متسائلة إزاي ممكن لحظة صغيرة تغير حياة الإنسان وتنقلها من مكان لآخر بسبب خطأ ولحظة ضعف؟ وده مصير تواجهه إناس كتيرة في الحياة، موضحة أن الشخصيات ليست بيضاء وسوداء، لكن ألوان رمادية كثيرة، حلوين ووحشين حنينين وقاسيين بيحبوا وبيكرهوا بيغيروا".

وأعربت الفنانة صبا مبارك، عن نجاح دورها فى مسلسل بين السطور الذي لعبت خلاله شخصية "هند سالم" قائلة إنها تلقت ردود أفعال على المسلسل مؤثرة جدًا وأن أكثر ما لفت انتباهها هو شغف الجمهور بالعمل ومتابعته لأدق التفاصيل.

وحرصت الفنانة صبا مبارك على كشف سر رشاقتها وكيفية إنقاص وزنها بهذه الطريقة الملحوظة والتي لاحظها الجمهور أيضا في مسلسل “بين السطور” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند.

وقالت صبا مبارك: “أنا خسيت عن طريق الصيام المتقطع، وباكل كل حاجة”.

ومن ناحية أخرى تحدثت صبا مبارك عن مشهد وفاة أمها فى المسلسل قائلة : مشهد وفاة الأم على الهواء كان صعب جدًا وطلعلي حاجة زي الغدة في رقبتي، وافتكرت وفاة أمي لأن وقتها كنت المفروض أصور بعدها بيومين وكان عندي ذهول غير عادي، ومكنتش قادرة أمسك نفسي في المشهد من البكاء.

وفى نفس السياق، أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 26 من مسلسل “بين السطور” بطولة النجمين صبا مبارك وأحمد فهمى.

حيث حاصر ضابط التحقيقات على الطيب هدى اندرسون ويحيي مدير أعمال الأخير بالأسئلة والاتهامات بقتل جيمى، إلا أن يحيي اعترف أنه صور مقطع فيديو عندما التقى جيمى وهند فى فيلته وقام بتصوير هذا اللقاء.

كما شهدت الحلقة أيضا حصول حاتم عز الدين - أحمد فهمى على تلك الفيديو وشاهده مع زوجته هند وانهارت هند عندما شاهدت تلك الفيديو على اللاب توب الخاص به، لتبدا فى الدفاع عن نفسها ليخرج دبلة الزواج من إصبعه ويطلقها فى مشهد مؤثر للغاية.

وكانت تحدثت الفنانة صبا مبارك، عن نجاح مسلسلها الجديد “بين السطور” الذي يعرض حاليًا ونال إشادات كبيرة وتصدرت حلقاته التريند.

وأكدت صبا مبارك أن اختيار شخصية يُدرك الممثل أنها ستكون مكروهة لفترة طويلة طوال أحداث المسلسل من أصعب القرارات الذي من الممكن اختيارها، مشيرة إلى أنها مرتبطة بمشروع مسلسل "بين السطور" قبل التصوير بسنة ونصف ويتم تأجيله لأسباب لوجستية.

وأضافت صبا مبارك، خلال لقاء ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة دي إم سي، أنها ارتبطت بفكرة المسلسل حتى تم الاستقرار على باقي فريق العمل، مؤكدة أنها قرأت الاسكريبت الأصلي حتى وصلوا لورشة سرد لنسخة مصرية من العمل تشبه مجتمعنا المصري، قائلة: "دي كانت أول دخلتى مع شخصية هند سالم وكان من أصعب الحاجات عليا".

وتابعت صبا مبارك، أن النسخة الأصيلة من العمل كورية والمصريون مختلفين في الطباع والأسلوب وبالتالي كان لابد من وضع خط سير درامي يناسب المجتمع المصري.

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور يعرض يوميا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

من ناحية أخري، تخوض النجمة صبا مبارك ماراثون رمضان 2024، بمسلسل “لحظة غضب” الذي من المقرر عرضه ضمن أعمال watchit فى الموسم الرمضاني.

شخصية صبا مبارك

وتجسد صبا مبارك شخصية طباخة خلال الأحداث، تدعي "يمنى"، ولكنها تفقد أثر زوجها شريف، في ظروف غامضة وتواصل البحث عنه.

صبا مبارك

يشار إلى أن مسلسل "لحظة غضب" مكون من 15 حلقة، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق.

بوستر مسلسل لحظة غضب

وتشارك صبا مبارك فى مسلسل “بين السطور” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند فور عرضه.

صبا مبارك

يشار إلى أن صبا مبارك تحدثت مؤخرًا عن تخوفها من فيلم “أنف وثلاث عيون” قائلة: "بعيداً عن أن الفيلم مستوحى من رواية أو من فيلم، وأن دورى مستحدث وغير موجود بها، أنا كنت خايفة من الدور لأنه صعب تعمل دور دكتور نفسى بيعالج حد، لأن لهم طريقتهم ولهم بروتوكلات محددة وأشياء مثل ذلك".

وعن انجذاب أمير رمسيس للرواية قال: "أظن أن الرواية معقدة ومشتبكة جدا وفيها خطوط كثيرة، ولما اتعرض عليا من المنتجة شاهيناز العقاد، لقيت إن فعلا صعب أن تتحول الرواية لفيلم واحد فقط، فحسيت إن في فيلم جديد ويمكن لإنى بحب السينما اللى بتتبني عن العلاقات اللى بتتماشى مع مشاكل الجمهور أكتر".

وكانت قالت الفنانة صبا مبارك خلال حلولها ضيفة مع فريق فيلمها الجديد "أنف وثلاث عيون" في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة on TV إن هذا العمل يعد عودة للأفلام الدافئة في السينما، وإنها لا تخاف من المقارنات مع بطلات النسخ السابقة، لأن كتابات شكسبير نفسة تم إعادتها آلاف المرات.

صبا مبارك

عنبر 6

وكانت أحدث أعمال صبا مبارك دورها في الجزء الثاني من مسلسل الإثارة عنبر 6 الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، من تأليف هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، ويضم عدداً كبيراً من النجوم العرب، من بينهم سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، وسلوى محمد علي.



صبا مبارك



أنف وثلاث عيون

بينما طرح لصبا مبارك فى السينما مؤخرا فيلم أنف وثلاث عيون، وتتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، ويتناول الفيلم قصة جراح تجميلي يقع في غرام شابة تصغره بعشرين عاما، فيستعين بطبيبة نفسية للتخلص من تلك العلاقة، والفيلم عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.