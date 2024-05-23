نادي 6 أكتوبر يتفوق علي الزمالك ويحصد الدرع العام لكرة اليد بمنطقة الجيزة

نجح نادي 6 أكتوبر في الحصول علي الدرع العام في كرة اليد بنين وبنات بمنطقة الجيزة ، وذلك بعد التفوق علي أندية الزمالك ونادي حدائق الأهرام .



وحرص دكتور عبد الحليم يوسف رئيس مطقة الجيزة لكرة اليد ، علي تهنئة نادي 6 أكتوبر بعد فوزه بالدرع العام للمنطقة لموسم 2023 – 2024 ، كما حرص مجلس إدارة النادي برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي علي تهنئة قطاع كرة اليد بالنادي بعد التتويج بالدرع العام.



وكان فريق الجمباز بنادي 6 أكتوبر ، قد نجح في تحقيق 13 ميدالية متنوعة من بينهم 11 ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك، حيث حرص مجلس إدارة النادي برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحى ، علي تهنئة اللاعبين والجهاز الفني علي الفوز بالبطولة .

حيث حقق الميدالية الذهبية كل من ايمان محمود عاطف و تاليا احمد سعد و سيلينا احمد محمد و عاليا محمد مجدي و فريده محمد ابراهيم و كنده شريف ناجي و لمار محمد عبدالجواد و ليان احمد يوسف و لين سامح عبدالرحيم و مريم احمد زكريا و مريم محمود عبدالرحمن ، فيما حقق الميدالية الفضية كل من جودي احمد محمد و ليان احمد سعيد.