رئيس البورصة: نقل 5 شركات من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة إن إدارة البورصة المصرية –وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية- لديها خطة محددة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أصبح القيد في هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسي. وأضاف: أصبح لدينا الآن 5 شركات نجحت في الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.

وأوضح الشيخ خلال دق جرس البورصة بمناسبة نقل شركة ديجيتايز للاستثمار إلى السوق الرئيسي أن فلسفة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ نشأته أنه "حاضنة أعمال" ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسي، وتعمل إدارة البورصة بشكل مستمر على تتنفيذ ذلك.

وأضاف: لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.

شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA) تعمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن أنشطتها البنية التحتية لأعمال الاتصالات، وبناء و صيانة شبكات الألياف الضوئية، وحلول المدن الذكية، ومراكز البيانات وشبكات المحمول، بالإضافة إلى قطاع التجارة الالكترونية عن طريق منصة كالكس. وبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة الأخيرة 108 مليون جنية مصري مقسم على 108 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 1 جنيه، ووصل عدد المساهمين إلى ما يزيد على 600 مساهم في حين بلغت نسبة التداول الحر نحو 39%.