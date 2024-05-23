عاجل
المقاومة الفلسطينية تحذر الأهالي من سلوك جديد للاحتلال في استهداف المقاتلين المقاومة العراقية واللبنانية تقصف تل أبيب وكريات شمونة بالمسيرات الإنقضاضية
الخميس 23 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"اشتراطات السلامة والصحة المهنية" ندوة بمركز النيل للإعلام

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

 نظم مركز إعلام أسيوط، ندوة  تحت عنوان "اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، وذلك بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط صباح اليوم الخميس.

السلامة المهنية واهميتها الصحية

جاء ذلك في إطار سياسة الهيئة العامة للاستعلامات في مواكبة ومعالجة القضايا القومية والمجتمعية وبتوجيهات من السيد الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

حاضر في اللقاء كل من خالد ميرغنى  مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بأسيوط و أمل جميل  مدير العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط.

وتناول اللقاء تأثير الإصابات والحوادث والأمراض المهنية في معاناة إنسانية لا حد لها للعمال وأسرهم ، كما تتكبد المنشآت والاقتصادات خسائر  كبيرة يمكن قياسها من، حيث تكاليف الرعاية الصحية والتعويضات وخسائر الإنتاج وساعات العمل الضائعة وانخفاض مشاركة القوى العاملة، وحان الوقت لإعطاء الأولوية للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، وتخصيص استثمارات كافية لدعم استراتيجيات وسياسات وبرامج السلامة والصحة المهنية بغية توفير بيئة عمل آمنة وصحية لضمان قوة عاملة منتجة تتمتع بالصحة، وهذا بلا شك سيساهم في تحقيق الاقتصادات المُستَدامة.

يضاف إلى ذلك أن حماية القوى العاملة من المخاطر المهنية بتوفير البيئة السليمة للإنتاج ينعكس أثره بصورة إيجابية على الناتج القومى بعناصره المختلفة، وحيث أن حماية العمال تهدف إلى تحسين ظروف العمل، وتعمل من أجل ذلك على تطوير بيئات العمل سعياً للوصول إلى مستويات مثالية .

شارك في حضور اللقاء عدد كبير من العاملين والفنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وسط تغطية إعلامية وصحفية متميزة.

IMG-20240523-WA0011
IMG-20240523-WA0011
IMG-20240523-WA0008
IMG-20240523-WA0008
IMG-20240523-WA0012
IMG-20240523-WA0012

مواد متعلقة

المنشاوي يناقش تطوير مساكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط

أمن جامعة اسيوط يضبط موظفة بسرقة 600 أمبول مخدر وإحالتها للنيابة العامة

ضبط موظفة سرقت 600 من الأمبولات المخدرة بجامعة أسيوط وإحالتها للنيابة العامة

جامعة أسيوط تطلق دورة تدريبية حول "المراجعة الداخلية"

تكليف الدكتور خالد فارس للقيام بأعمال عميد معهد جنوب مصر للأورام

جامعة أسيوط: حصول مركز الخدمة العامة بكلية التربية علي شهادة الاعتماد من وحدة "تكنولوجيا المعلومات"

إحالة 7 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيق بأسيوط| تفاصيل

ورشة عمل حول برنامج دمج المهارات الحياتية والقراءة والكتابة والحساب للأميين بكلية التربية
الجريدة الورقية