"اشتراطات السلامة والصحة المهنية" ندوة بمركز النيل للإعلام

نظم مركز إعلام أسيوط، ندوة تحت عنوان "اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، وذلك بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط صباح اليوم الخميس.

السلامة المهنية واهميتها الصحية

جاء ذلك في إطار سياسة الهيئة العامة للاستعلامات في مواكبة ومعالجة القضايا القومية والمجتمعية وبتوجيهات من السيد الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

حاضر في اللقاء كل من خالد ميرغنى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بأسيوط و أمل جميل مدير العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط.

وتناول اللقاء تأثير الإصابات والحوادث والأمراض المهنية في معاناة إنسانية لا حد لها للعمال وأسرهم ، كما تتكبد المنشآت والاقتصادات خسائر كبيرة يمكن قياسها من، حيث تكاليف الرعاية الصحية والتعويضات وخسائر الإنتاج وساعات العمل الضائعة وانخفاض مشاركة القوى العاملة، وحان الوقت لإعطاء الأولوية للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، وتخصيص استثمارات كافية لدعم استراتيجيات وسياسات وبرامج السلامة والصحة المهنية بغية توفير بيئة عمل آمنة وصحية لضمان قوة عاملة منتجة تتمتع بالصحة، وهذا بلا شك سيساهم في تحقيق الاقتصادات المُستَدامة.

يضاف إلى ذلك أن حماية القوى العاملة من المخاطر المهنية بتوفير البيئة السليمة للإنتاج ينعكس أثره بصورة إيجابية على الناتج القومى بعناصره المختلفة، وحيث أن حماية العمال تهدف إلى تحسين ظروف العمل، وتعمل من أجل ذلك على تطوير بيئات العمل سعياً للوصول إلى مستويات مثالية .

شارك في حضور اللقاء عدد كبير من العاملين والفنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وسط تغطية إعلامية وصحفية متميزة.

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