ندوة إرشادية عن دودة الحشد الخريفية لمزارعى الذرة الشامية بالبحيرة

نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة ندوة عن دودة الحشد الخريفية لمزارعى محصول الذرة الشامية لموسم 2024 ، تحت رعاية المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وذلك في إطار اهتمام وزارة الزراعة بضرورة توعية المزارعين بخطورة "دودة الحشد الخريفية " وذلك بالمركز الارشادى بقرية أبو وافية الكبرى بمركز الدلنجات ، وتناولت الندوة شرح لسلوك هذه الآفة الخطيرة ، والتعريف بدودة الحشد الخريفية ودورة حياتها وأسباب خطورتها على المحاصيل ، ونسبة الفقد في النبات وأن الدودة تصيب من 80 إلى 100 نوع نباتي، وانتشرت خلال 3 سنوات من جنوب أفريقيا إلى شمال القارة لتغطي أكثر من 45 دولة أفريقية، وفراشة الدودة لها القدرة على الهجرة حيث يمكنها أن تطير وتقطع مسافة 100 كيلو متر في الليلة الواحدة، وتسبب خسائر للمحاصيل طبقا لشدتها.

حيث بين الحاضرين بالندوة أن الدودة تنمو في الأجواء الإستوائية وتحت الإستوائية ، موطنها الأصلي الأمريكتين الشمالية والجنوبية، ويطلق عليها "الفاكهة المفقودة" لقدرة الحشرة على تدمير المحاصيل في حالة عدم السيطرة عليها ومكافحتها، موضحا أنه سميت بدودة الحشد لزحفها أحيانا في مجموعات من حقل مصاب إلى آخر، وسميت بالخريفية لأنها تنشط في فصل الصيف والخريف في أمريكا الشمالية وتتوقف إصابتها في الشتاء البارد، لكن إصابتها للمحاصيل في دول أفريقيا تمتد طوال العام نظرا لدفء المناخ ، ومدي انتشارها والعوامل المساعدة على ذلك، وكذلك مقارنة الحشرة في أوجه الاختلاف بينها وبين الحشرات الأخرى.

وتمييز الأطوار المختلفة من يرقات وفراشات والأضرار الاقتصادية الناتجة عن تغذية اليرقات وطرق الفحص النباتي لاستكشاف الحشرة وضرورة الفحص المبكر للعوائل النباتية وتناولت أيضا الإجراءات الواجب إتباعها عند فحص وأنسب توقيت للتدخل بالمكافحة، كما تم عرض وسائل المكافحة المتكاملة من وسائل زراعية بالإضافة إلى استخدام المكافحة الحيوية والمركبات الميكروبية واستخدام المكافحة الكيماوية بالمركبات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

وأوصت الندوة بضرورة رفع الوعى لدى المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية والأضرار التى قد تتسبب عنها وكيفية إدارة الآفة لمجابهة دودة الحشد الخريفية الجياشة ، وعمل ندوات لتوعية المزارعين بخطورة هذه الحشرة والمرور الدائم على الزراعات القائمة لأخذ الاحتياطيات التامة لمجابهتها .