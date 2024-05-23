محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طرق طراد النيل و جامعة الدول العربية

قام محافظ الجيزة بجولة تفقدية للوقوف على أعمال مشروعات تطوير الطرق بنطاق أحياء الوراق والعجوزة والدقى ومركز ومدينة أوسيم.

شملت جولة المحافظ المرور على أعمال التطوير الجارية بطريق طراد النيل والذى شدد خلالها المحافظ على رئيس حى الوراق ومركز ومدينة أوسيم بمنع أية تعديات على حرم الطريق والتعامل مع أية حالات مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وسرعة ضم المساحات الجديدة المضافة لعرض الطريق وتنفيذ أعمال التسوية والرصف لها، مشددا على منع إلقاء المخلفات وناتج أعمال التطوير على جانبى الطريق.

كما حرص راشد على متابعة أعمال إعادة تأهيل وتطوير شارع جامعة الدول العربية عقب رفع الحواجز الخاصة بأعمال حفر مترو الأنفاق وإنشاء محطة مترو جامعة الدول والتى تشمل رفع كفاءة المرافق وإعادة الرصف والتخطيط المرورى وتنفيذ أعمال التجميل وتحسين الرؤية البصرية .

حيث أكد المحافظ على رؤساء أحياء العجوزة والدقى بالمتابعة الميدانية للأعمال لضمان إلتزام الشركات المنفذة بالجداول المعلنة للإنتهاء من الأعمال وبالمواصفات المحددة وبأعلى معايير الجودة لسرعة عودة الحركة المرورية بالشارع بكامل طاقتها، ومشددا على سرعة بدء أعمال طلاء العقارات المحيطة بميدان الكيت كات لمواكبة النقل الحضارية التى تشهدها ميادين المحافظة .

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وأحمد السكرى رئيس حى الوراق وياسر سامى رئيس حى العجوزة و أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.