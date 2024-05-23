استمرار الموجة شديدة الحرارة ونشاط الرياح الخفيفة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق 23 مايو، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كل أنحاء المحافظة نهارا مع اعتدال الطقس ليلا، واستمرار نشاط الرياح الخفيفة.

ويسود المحافظة طقس معتدل ليلًا وفي الساعات الأخيرة من الليل التي تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل في الصباح الباكر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 40 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 24 درجة مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح، والتي تشهد أجواء معتدلة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من التواجد لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، وخاصة خلال فترة الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ونصحت الهيئة المواطنين بإرتداء الملابس الصيفية الفضفاضة، وعدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وعدم ارتداء الملابس الداكنة، ووضع غطاء على الرأس، والإكثار من تناول المشروبات الباردة، واصطحاب زجاجات المياه حال التواجد تحت أشعة الشمس.

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد استمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 20 كيلو مترا في الساعة، وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء غير مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطئ بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.

غدًا الجمعة..انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالفيوم

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضا ملحوظا بداية من غد الجمعة، مع استمرار نشاط الرياح الخفيفة والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر مع استمرار نشاط الرياح وبقاء الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، واستمرار نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على كل أنحاء المحافظة.