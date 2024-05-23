في أخر يوم بالموجة الحارة ..درجات الحرارة في المحافظات اليوم

درجات الحرارة..تستمر الموجة شديدة الحرارة اليوم الخميس الموافق 23 مايو، حيث تشهد أغلب المحافظات طقس شديد الحرارة نهارًا، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة على الجنوب.

درجات الحرارة اليوم 23-5-2024

فيما تنكسر تلك الموجة بشكل مؤقت يومي الجمعة والسبت، ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى في عدد من المدن والمحافظات اليوم..

درجة الحرارة في القاهرة .. 24 و 39

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 21 و 28

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 23 و 36

درجة الحرارة في المنصورة .. 24 و 38

درجة الحرارة في الزقازيق .. 24 و 39

درجة الحرارة في طنطا .. 23 و 38

درجة الحرارة في دمياط .. 22 و 32

درجة الحرارة في بورسعيد .. 24 و 32

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 21 و 40

درجة الحرارة في السويس .. 22 و 39

درجة الحرارة في العريش .. 20 و 33

درجة الحرارة في رفح .. 19 و 32

درجة الحرارة في رأس سدر .. 23 و 41

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 15 و 32

درجة الحرارة في الطور .. 25 و 37

درجة الحرارة في طابا .. 26 و 35

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 28 و 41

درجة الحرارة في العلمين .. 20 و 26

درجة الحرارة في مطروح .. 19 و 26

درجة الحرارة في السلوم .. 20 و 28

درجة الحرارة في سيوة .. 20 و 36

درجة الحرارة في الغردقة .. 29 و 42

درجة الحرارة في مرسى علم .. 27 و 40

درجة الحرارة في الفيوم .. 24 و 40

درجة الحرارة في بنى سويف .. 24 و 41

درجة الحرارة في المنيا .. 25 و 42

درجة الحرارة في أسيوط .. 26 و 42

درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 43

درجة الحرارة في قنا .. 29 و 45

درجة الحرارة في الأقصر .. 28 و 45

درجة الحرارة في أسوان .. 29 و 45

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 26 و 46

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 30 و 44

درجة الحرارة في شلاتين .. 28 و 42

درجة الحرارة في حلايب .. 28 و 34

درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 و 40

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 33