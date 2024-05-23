أرقام مصطفي محمد مع نانت في الدوري الفرنسي

قدم الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نادي نانت، ظهورا قويا في الموسم الحالي في الدوري الفرنسي رفقة فريقه، الذي ضمن البقاء في دوري الدرجة الأولى.

ووفقا للمعلومات الواردة من منصة “SofaScore” العالمية، حصل مصطفى محمد، على أعلى تقييم بين لاعبي نادي نانت بواقع 7.01 من 10، على الرغم من عدم مشاركته كثيرا، حيث خاض 29 لقاء فقط، بمعدل 2015 دقيقة لعب.

ويعد مصطفى محمد هداف نادي نانت برصيد 8 أهداف، بجانب تمريرتين حاسمتين، ما جعله الأكثر مساهمة في الأهداف المسجلة للنادي، والتي بلغ عددها 30 هدف فقط.





وحصل مصطفى محمد على لقب أفضل لاعب بديل في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، 2022-23، وفقا تصنيف الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بعدما أحرز 5 أهداف في 547 دقيقة شارك فيها كبديل، بجانب تسجيله 3 أهداف أخرى عندما شارك أساسيا، ليسجل 63% من أهدافه الثمانية في الدوري الفرنسي كبديل.

وانتقل مصطفى محمد إلى صفوف نانت قادما من جلطة سراي التركي موسم 2022 على سبيل الإعارة، قبل أن يقوم النادي بتفعيل بند أحقية الشراء مقابل 6 ملايين يورو