حريق يلتهم منقولات الطابق الثاني في منزل بأخميم| تفاصيل

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في الطايق الثاني بمنزل مكون من ثلاث طوابق بسبب ماس كهربائي نتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز دون حدوث إصابات .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بالطابق الثاني في منزل مكون من ثلاث طوابق ملك "زغلول . ح . ع . ا" 70 سنة بالمعاش ومقيم بذات العنوان وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .

وبسؤال نجل مالك المنزل "إيهاب . ز . ح" 30 سنة عامل يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق ماس كهربائي ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية ونتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية .

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .



وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام دراجتين بخاريتين وجها لوجه نتج عنه إصابة مدرس كان يستقل الدراجة الأولى بإشتباه نزيف بالصدر وجروح متفرقة بالوجه وإصابة طالبين يستقلون الدراجة الثانية بإشتباه نزيف بالمخ وكدمات وكسر باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم وجرى تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز .



إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "أيمن . ك . ا . م" 52 سنة مدرس يقيم بذات الناحية اصطدم وجها لوجه بالدراجة البخارية قيادة "محمد . ع . ت . م" 19 سنة طالب يقيم بذات الناحية .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد الدراجة الأولي باشتباه نزيف بالصدر وجروح متفرقة بالوجه وقائد الدراجة الثانية باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم ومرافق قائد الدراجة الثانية "عبد الله . ا . ا . ا" 16 سنة طالب يقيم بذات الناحية باشتباه كسر باليد اليمني وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج قال المصاب الثالث بمضمون ما سبق ونفى الشبهه الجنائية .



جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على الدراجتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .