بسبب مبلغ مالي.. مصرع شخص خلال مشاجرة مع آخر في طوخ

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بطعن شاب خلال مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالي، حيث طعنه المتهم طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في بلتان بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

بسبب مبلغ مالي .. مصرع شخص خلال مشاجرة مع آخرفي طوخ

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية بلتان بدائرة المركز ومصرع أحدهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع شاب على يد آخر إثر مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالي، طعنه على إثرها بسلاح أبيض طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، والتحفظ على أداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

لشكه في سلوكها.. سائق يتخلص من شقيقته بعدة طعنات في الخانكة

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم بقتل شقيقته ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد شقيقها بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد أن سدد لها عدة طعنات أودت بحياتها، بعد أن أخبره زوجها بسوء سلوكها، فعقد العزم على الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله فطعنها بسكين أودى بحياتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع ربة منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع ربة منزل، متزوجة، ولديها أطفال على يد شقيقها والذي علم من زوجها بسوء سلوكها، فقرر الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله، بطعنها ثلاث طعنات أودت بحياتها.

وتم القبض على المتهم وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة .



مصرع مندوب مبيعات بحادث تصادم

كما صرحت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

وتلقت مديرية امن القليوبية، إخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول ”عاصم وح” 18 سنة مندوب مبيعات في إحدى الشركات جثة هامدة إثر حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية وبالفحص والتحري تبين أنه في أثناء قيادة المتوفى دراجته النارية على طريق نوى – شبين القناطر اصطدم بسيارة على نفس الطريق بسبب السرعة ما أسفر عن مصرعه، وتم التحفظ على الدراجة النارية والسيارة وقائدها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وسؤال صاحب السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.