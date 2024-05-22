تحرير 80 محضراً وضبط 66.5 لحوم فاسدة بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت، ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.

السلع الغذائية

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بقرى دماط و بلتاج وقطور للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وقامت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع التموين بتحرير 3محاضر الأول ضبط 24كيلو لحمه مفرومه إضافة 2.5كيلو كبده في مطعم بقرية دماط بدون بيانات اشتباه صلاحية ، وتحرير محضر لعدد 20كيلو لحمه مفرومه بدون بيانات ومشتبه بصلاحيته بمطعم شهير بقطور، وضبط 20كيلو فراخ متبله بمطعم شهيربقطور مشتبه بصلاحية لعدم وجود بيانات.

وقامت مديرية الصحة بالغربية، بتحرير عدد 25محضر مخالفة الماده 96 عدم توافر اشتراطات السلامه الصحية و 18محضر للقرار 97عدم حمل شهاده صحيه كما تم إعدام ثلاثون بيضة متغيرة الخواص و 15كيلو زيت هالك.

كما قامت مديرية التموين بتحرير ١٢ محضرا ،محضرين نقص وزن لمخابز فينو و عشره محاضر عدم إعلان عن الاسعار، وهيئة سلامة الغذاء بتحرير 13محضر نقص اشتراطات سلامه غذاء بالاضافه الى تحرير 9 محاضر اعدام ل20كيلو زيت قلى هالك 12كيس بسكويت منتهى الصلاحية 20قطعه كيك منتهيه الصلاحيه واثنين عبوه عسل وكيلو كبده فاسده وغير صالحة للاستهلاك الادمى .

وقدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه واكد على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية، مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية، بالمواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .