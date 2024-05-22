غلق شارع 9 بالمعادي بسبب أعمال الصرف الصحي

تعلن الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ أعمال الصرف الصحي في شارع 9 بالمعادي، مما يتطلب غلق الشارع بالكامل من تقاطعه مع شارع 83 حتى تقاطعه مع شارع 87، وذلك يومي الخميس والجمعة الموافقين 23 و 24 مايو 2024، على مدار 24 ساعة.

وخلال فترة الغلق، يرجى من قائدي المركبات القادمين من شارع 9 سلوك المسار التالي:يساراً إلى شارع 83، ثم يميناً إلى شارع القنال، ويساراً إلى شارع عرابي، يميناً إلى شارع 11، وصولاً إلى شارع 87.

تهيب الإدارة العامة لمرور القاهرة بالسادة قائدي المركبات استخدام الطرق البديلة والالتزام بقواعد المرور حفاظاً على سلامتهم.

وتؤكد الإدارة على تواجد الخدمات المرورية اللازمة لتسهيل حركة المرور وتوجيه قائدي المركبات.

وتُناشد الإدارة جميع المواطنين التعاون والتحلي بالصبر خلال فترة تنفيذ هذه الأعمال.

وفي وقت سابق شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المخالفات المرورية : ضبط عدد (19139) مخالفة مرورية متنوعة.



يأتي ذلك في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابساتتداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من السيارات بالمرور بجوار أحد الأكمنة المرورية والإصطدام بأحد الأقماع المرورية.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره عام 2018م خلال الإحتفال بزفاف أحد الأشخاص بمحافظة مطروح، وتم بثه عام 2022م من قِبل (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) ، كما قام (شخص آخر ، مقيم بمحافظة القاهرة) ، بإعادة بثه وحذفه من تلقاء نفسه حين علمه بأن مقطع الفيديو قديم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما .

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل أطر التعاون مع كافة المؤسسات والجهات لترسيخ قيم الولاء والإنتماء والمساهمة فى تبادل الخبرات بين الشباب فى دول العالم .. فقد نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق وزارة الشباب والرياضةزيارتين لكلاً من أكاديمية الشرطة وقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة للشباب المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية والذين يمثلون عدداً من دول العالم لإتاحة الفرصة لهم لمعرفة آليات إعداد رجل الشرطة .



حيث تم إستقبال الزائرين بأكاديمية الشرطة وإطلاعهم على ما تملكه الأكاديمية من إمكانات، وتخلل الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلىإطلعوا خلاله على ما تملكه الأكاديمية من مرافق تعليمية وتدريبية متطورة تسهم في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية ، كما شهدت الزيارة تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان دور الإعلام الأمنى في التواصل مع المواطنين ودعم الإستقرارالمجتمعى .

وعقب ذلك تم تنظيم زيارة لمقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة للإضطلاع على التطور الكبير الذى تشهده المنظومة الإعلامية بالوزارة في أداء رسالتها في التواصل مع المجتمع وكافة وسائل الإعلام ، وبث رسائل مسموعة ومقروئة ومرئية للتعريف بجهود الوزارة وأنشطتها .. ومن جانبهم أشاد الزائرين بالإمكانات التى يمتلكها القطاع وسرعته في التواصل والرد على مختلف الإستفسارات بشكل إحترافى وإعداده المواد الإعلامية المختلفة التى تُبث عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج وحرصه على ان تكون دقيقة وذات بُعد وطنى .