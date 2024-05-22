تارا عماد.. ملكة جمال تربعت على عرش الدراما

حصلت الفنانة الشابة تارا عماد على جنسية والدتها وذلك بعد وفاتها منذ 40 يومًا تقريبا حيث كشفت تارا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام ،عن تحقيقها لحلم والدتها الراحلة بحصولها على جنسية بلد الجبل الأسود (مونتينيجرو).

وكشفت تارا عماد في لقاء سابق ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى أنا ليست مصرية تمامًا حيث أن والدتها تحمل جنسية مونتينجرو، وهى بلدة صغيرة فى منطقة البلقان.

وأكدت أنها زارتها أول مرة وهى فى الرابعة من عمرها، وأشارت إلى أنها انبهرت بالجبال والخضرة هناك، ومن وقتها تعودت على زيارتها برفقة والدتها مرتان كل عام.

بداية الفنانة تارا عماد

بدأت تارا عماد حياتها المهنية في سن مبكر، حيث ظهرت في عدة إعلانات منذ كان عمرها 4 سنوات ثم عملت كعارضة أزياء منذ كان عمرها 14 سنة، ثم شاركت عندما بلغت من العمر 17 سنة في مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات والتي أقيمت في البرازيل وعادت إلى مصر عقب فوزها بلقب ملكة جمال أفريقيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010.

والتحقت تارا بعد الثانوية العامة بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية فضلًا عن اهتمامها بموهبتها وذلك بمتابعتها لـ"ورشات تمثيل" سواءً مع الفنان أحمد كمال أو أون لاين مع مؤسسات أمريكية.

أعمال تارا عماد الفنية

وكانت أول أعمال تارا عماد الفنية مسلسل الجامعة مع مجموعة من الممثلين الشباب وإخراج هاني خليفة عام 2011، وفي عام 2012 شاركت في مسلسل زي الورد من إخراج سعد هنداوي، اما في عام 2014 شاركت في مسلسل صاحب السعادة من بطولة عادل إمام وعدد من الممثلين الكبار واخراج رامي إمام.

وحاليًا تلعب تارا عماد دورًا أمام الفنان ياسر جلال في مسلسل جودر الذي أوشكا على الإنتهاء من تصوير الموسم الثاني منه .

وتجسّد تارا خلال أحداث مسلسل جودر دور الأميرة جوهرة، حفيدة تلميذ الحكيم شمردل صاحب الكنوز الأربعة والذي يملك مفتاح فك رموزها وخلال أحداث الجزء الأول أظهرت جوهرة عماد تحولًا في مشاعرها نحو جودر ، فبعد لقائهما الأول أصاب كبرياءها وبدأت في وصفه بالمتعجرف والمغرور، كونه يعاملها بطريقة لم تعتد عليها من قبل، لكنها مع ذلك لم تستطع إخفاء مشاعر الإعجاب به.