الأربعاء 22/مايو/2024 - 07:52 م 5/22/2024 7:52:28 PM

ضعف نواتج التعليم سبب ونتيجة لكل مشاكل مصر على كل المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وحتى السياسية.. حين تعرف مصر تعليمًا جيدًا سيتغير وجه الحياة، وعقول الناس، وسيفيض النيل أفكارًا ورؤى للمستقبل تنقل مصر من عصور الأزمات لعصور القوة والنبوغ.. جودة التعليم هى العبارة الأثيرة التى تلخص مسيرة أى نظام تعليمى فى أى مكان بالعالم، ويتم تصنيف نجاح أو فشل أى نظام تعليمى من خلال معايير «جودة التعليم».

فى مصر مؤسسة قومية مسئولة عن جودة التعليم تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ممثلة فى "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" والتى يترأسها الآن الدكتور علاء عشماوى، وهو أستاذ الهندسة المدنية والتعليم الهندسى. وخبير ومحاضر دولى فى مجال جودة التعليم والاعتماد الأكاديمى. حصل الدكتور علاء عشماوى على درجتى الماجستير والدكتوراه من جامعة بردو (Purdue) بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمتد خبراته لأكثر من 30 عامًا فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجال التعليم العالى والتدريب المهنى والاستشارات الهندسية.

الدكتور علاء عشماوى رئيس هيئة جودة التعليم فى مصر، رجل يعمل وفق رؤى علمية وواقعية، وليس – حتى الآن – من المتشوقين للمناصب العليا، ولا من الساعين إليها – ولكنه مدمن نجاح وإثبات للذات، وإذا أدرك أن مهمته مستحيلة وغير ممكنة التحقق بحث عن النجاح فى مكان آخر.

من الأمراض المستوطنة فى مصر، أن العملة الرائجة فى أى مكان، ليست الأكثر أهمية وقيمة، ولكن الأكثر شيوعًا وانتشارًا، ورغم أهمية جودة التعليم القصوى والتى تمس حياة أى مواطن بقوة، فإن من يعرف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أقلية محدودة جدًا، وللأسف، حتى على صعيد وسائل الإعلام المختلفة، قليل من يعرف الهيئة ودورها.

قبل أسبوعين تقريبا كان هناك استجواب فى مجلس الشيوخ حول هيئة جودة التعليم وماذا حققت ولم تحقق، وكانت سعادتى كبيرة بأن هناك من استشعر الأهمية القصوى لهذه الهيئة، ومن هنا أتوجه بالشكر لعضو المجلس الأستاذة هبة شاروبيم التى قدمت مع عشرين عضوًا طلب المناقشة.

وفى جلسة مجلس الوزراء الأربعاء قبل الماضى وافق المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لعام 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وخلاصة القول فإن بوصلة مسيرة التعليم فى مصر ستظل مربوطة بمدى تفعيل دور هيئة جودة التعليم، ومنحها الدور والصلاحيات التى تعينها على تحقيق الأهداف القومية الكبيرة من التعليم.. الرئيس الحالى للهيئة د علاء عشماوى قيمة علمية ووطنية تستحق الدعم ويقود فريق عمل من سيدات ورجال أكفاء بمعنى الكلمة.