اتحاد الكرة يجري اختبارات لوكلاء اللاعبين

أجريت ظهر اليوم اختبارات وكلاء اللاعبين في حضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة و تحت إشراف اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة و المشرف على لجنة شئون اللاعبين ، حيث تواجد في الاختبار عدد 24 شخص من بينهم أجانب.

أشرف على الامتحانات كريم أنور مدير شئون اللاعبين و محمود سعد مسئولي سيستم وكلاء اللاعبين بالفيفا.

يعد هذا هو الامتحان الثالث الذي ينظمه اتحاد الكرة ، بالنظام الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مؤخرا .

اتحاد الكرة يصدم بيريرا بسبب مستحقات حكام المظاليم

طلب البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، خلال اجتماعه بلجنته كاملة مع جمال علام، رئيس الاتحاد لكرة القدم، بأهمية وسرعة صرف مستحقات حكام المظاليم المتأخرة لدى الاتحاد، خاصة بعد نهاية مسابقات الدرجات الأدنى.

ولكن جاء رد علام بأنه حال توافر أي ماليات داخل الاتحاد سيتم توجيهها لصالح مستحقات التحكيم في المقام الأول.

ويذكر أنه في وقت سابق تم الإعلان عن صرف مستحقات 6 أسابيع من مستحقات الحكام المتأخرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عن هذه المستحقات.

وسبق وأن حصل الحكام على مستحقات 4 أسابيع فقط، بدوريات القسم الثاني أ المحترفين، والقسم الثاني ب الممتاز ودوري القسم الثالث، والكرة النسائية.

ويذكر أنه للموسم الثاني على التوالي يعاني الحكام من تأخر صرف المستحقات لدى الاتحاد، وتأتي حجة الاتحاد بأنه لعدم توافر ماليات داخل الاتحاد مما يترتب عليه تأخر مستحقات الحكام.