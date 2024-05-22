الاسكندرية تحت وطأة الموجة الحارة.. والمواطنين تهرب للشواطئ

واصلت الموجة الحارة ضرب الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الاربعاء ،إذ ساد جميع أنحاء الثغر، طقس حار مشمس لليوم الرابع على التوالي.

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة حيث يسود طقس شديد الحرارة على مختلف الأنحاء، مع هدوء الرياح.

موجة حارة تضرب الإسكندرية

وتشهد محافظة الإسكندرية درجات حرارة مرتفعة بلغت العظمى منها 36 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 24 كم/الساعة.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، حيث ارتفعت درجات الحرارة العظمى بمقدار 3 درجات بالمقارنة بالأمس، مع رياح هادئة ومعتدلة، كما استقرت أمواج البحر الأبيض المتوسط.

ارتفاع درجات الحرارة

من جانب اخر بسبب حالة الطقس بالإسكندرية، وارتفاع درجات الحرارة لجأ عدد من المواطنين إلى الشواطئ القريبة منهم العامة والمجانية، والنزول إلى مياه البحر هربا من ارتفاع درجات الحرارة، فيما لجأ البعض الآخر للكورنيش في محاولة للشعور ببرودة هواء ماء البحر.

فى سياق متصل رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة، درجة الاستعداد القصوى بجميع شواطئها وذلك بهدف استقبال الزائرين والوافدين، على الشواطئ لقضاء اوقات متميزة والهروب من ارتفاع درجات الحرارة.

دعت إدارة السياحة والمصايف المواطنين عبر صفحتها على فيسبوك إلى استغلال موجة الحر في التوجه إلى البحر لقضاء وقت مميز وممتع على شواطئ الإسكندرية، مشيرة إلى أن نسب الإشغال منخفضة.

وشددت المصايف على رواد الشواطئ بعدم دفع أي إكراميات للعمال أو إلقاء الأكياس البلاستيك والقمامة على الرمال أو في البحر، بالإضافة إلى عدم الخروج بملابس البحر في الطريق العام.

ووفقا لهيئة الارصاد الجوية توقعت انكسار الموجة شديدة الحرارة ابتداء من يوم الخميس المقبل.

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة، واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 38 درجة مئوية.