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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة النيل الأهلية تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة السبت

جامعة النيل
جامعة النيل

تستعد جامعة النيل الأهلية لاستقبال مجموعة جديدة ومتنوعة ومتميزة من طلاب المدارس الثانوية بمختلف أنظمتها التعليمية (دولية، ولغات، وتجريبي، وحكومي) الراغبين في الالتحاق بها وأسرهم، وعدد من قيادات المجتمع المحلي والصحفيين والإعلاميين. 

يأتي ذلك خلال فاعليات الــ "open house"  الذي تنظمه جامعة النيل الأهلية السبت المقبل 25 مايو الجاري، لتعريف طلاب المدارس الثانوية وأولياء أمورهم وغيرهم من الفئات المجتمعية بنظام الجامعة التعليمي وكلياتها ومراكزها البحثية المختلفة والمتنوعة، وطرق التدريس داخلها والتي تعتمد بشكل أساسي على التعلم والابتكار، والكليات الجديدة المزمع العمل بها العام الدراسي الجديد، وكذلك التصنيفات العالمية والإفريقية التي حصلت عليها الجامعة، وموقعها بين الجامعات البحثية والتكنولوجية، ودور الجامعة في البحث العلمي وريادة الأعمال. 

تفقد ضيوف جامعة النيل الأهلية للمعامل المركزية

تتضمن فاعليات الــ"open house" تفقد ضيوف جامعة النيل الأهلية للمعامل المركزية والتعرف على ما تقدمه هذه المعامل لخدمة الصناعة والبحث العلمي والمشروعات القومية، والاطلاع على تجارب الطلاب الأكاديمية وأبرز أوجه النشاط البحثي والطلابي مع عدد من الجامعات العالمية الشريكة علميا و تعليميا وبحثيا مع جامعة النيل من مختلف دول العالم.

كما يلتقي ضيوف الــ "open house" خلال زيارتهم للجامعة بالدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء المراكز البحثية، ومديري المعامل، واتحاد طلاب الجامعة، والطلاب المشاركين والفائزين في الأنشطة الطلابية.

كما يتعرف ضيوف الــ "open house" خلال اليوم على قصص نجاح عدد من الطلاب الذين تخرجوا من جامعة النيل الأهلية وتقلدوا مراكز مرموقة في الأماكن التي عملوا بها، والاطلاع على دور الخريجين من طلاب الجامعة باعتبارهم السفراء الحقيقيين لها، حيث يتواجد خريجي الجامعة في أكثر من 31 دولة حول العالم، وعدد كبير منهم تم توظيفه في أهم الشركات العالمية بالخليج ودول أوروبا وأمريكا، و يشغلون مواقع قيادية في أماكن عملهم، ولهم عدد من المشروعات الرائدة في التخصصات الهندسية والميكانيكية وإدارة الأعمال والتسويق.

ويشارك ضيوف جامعة النيل الأهلية من طلاب المدارس الثانوية خلال هذا اليوم في عدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والتثقيفية والترفيهية والتمثيلية وغيرها من أوجه النشاط المختلفة التي يقدمها اتحاد طلاب الجامعة.
 

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