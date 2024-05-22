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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بوكيتينو المرشح الأول لـ تدريب مانشستر يونايتد

بوكيتينو
بوكيتينو

يفكر نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لـ قيادة الشياطين الحُمر بدلا من الهولندي إريك تين هاج.

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أصبحت الشكوك تحوم حول استمرار تين هاج مع مانشستر يونايتد بعد موسم كارثي خاضه مع الشياطين الحمر تحت قيادته، كما أن مانشستر يونايتد أنهى الموسم في أسوء مركز له بالبريميرليج، وهو المركز الثامن.

كان تشيلسي أعلن عن فسخ تعاقده مع بوكيتينو رغم تحسن النتائج في بداية العام الحالي، وتصحيح المسار في آخر 5 شهور.

بات بوكيتينو صاحب الـ52 عاما على رأس المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد في الموسم المقبل بعد عامين من إضاعة تلك الفرصة.

وتنتظر إدارة مانشستر يونايتد خوض الشياطين الحمر مباراتهم الأخيرة هذا الموسم أمام جاره السيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الأسبوع المقبل لإتخاذ قرار نهائي بشأن مصير تين هاج.

ويعتبر بوكيتينو الأقرب لتولي مهمة تدريب مانشستر يونايتد حال تمت إقالة المدرب الهولندي تين هاج.
 

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